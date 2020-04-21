廖祥安｜淺談台股盤勢現況

撰文/啟發投顧分析師廖祥安

疫情肆虐全球近三個月以來，在各國採取高規格的亡羊補牢措施後，疫情似乎有逐漸緩和的跡象，加上各國政府推出一系列振興經濟的政策應對，國際股市同步自低點快速反彈近一個月，台股也順利封閉3月13日的跳空缺口，準備挑戰季線與年線反壓，但21日台股指數隨國際股市走弱震盪拉回收低10,288點。

市場引頸企盼的解藥也紛紛傳出好消息，但若認為單憑一劑解藥，股市就能重回疫情之前的榮景，也未免有太過一廂情願的天真。全球股市能從3月下旬V型彈升，根植於各國無不卯足全力救市，從降息、無限QE到直接撒幣紓困，加上資金終將戰勝疫情的想像，使股市在急跌30~40%後，走出一個「類多頭」的走勢。

在疫情解藥漸露出曙光的後疫情時期，股市終究要理性回歸到面對現況的經濟數據與企業財報，失序的經濟與產業鏈的重整，還需要歷經漫長的陣痛期，絕非三天兩頭就可以恢復，就如同剛結算的5月紐約西德州原油(WTI)破天荒以負值結算，就可明顯感受到市場對後市的悲觀。

由此推估接下來的後疫情時期，指數再上漲的空間有限，而隨著因疫情而改變的生活型態，產業消長的趨勢已慢慢萌芽，個股將從百花齊放到各自精采，如何抓牢改變的產業與個股脈動，是自低檔反彈大漲2,100點後的重要課題。

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