藍慶賜│震撼!首次出現負油價

文/啟發投顧分析師藍慶賜

受新冠肺炎疫情肆虐，世界各國紛紛採取封城的嚴厲手段來防堵疫情擴散，近8成的航班停飛航，空業成為新冠肺炎疫情嚴重的受害者之一，運輸業的業務減少，油量消耗減少產能過剩，供需失衡造成油價大跌，周一油價最低跌到每桶負40美元，拖累美股四大指數同步大跌。

週二大盤開低走低終場大跌298點，櫃買指數也從高點滑落。從技術面分析，本波從低點反彈之後，一路上漲到季線附近才受到較大的壓力，指數越接近季線受季線反壓就越來越重，拉回或是以成定局，只是缺少利空消息刺激，而油價暴跌引發美股重挫，也就成為引爆周二台股大跌的導火線。

大盤從3月20日低點反彈已經上漲了一個月，很多股票也跟大盤一樣，上漲到季線附近之後就止漲拉回，走勢與大盤同步，接下來若是大盤呈拉回修正走勢，這些股票也會跟著大盤一起拉回修正，而中級修正不會只有兩三天就結束，修時間應該會正常，而今日只是回檔修正的第一個交易日，短期會持續震盪走跌，多單不宜過早介入，空單可挑跌破月線支撐的弱勢股建立空單。

5G從2020開始發光發熱，去年只是在先進國家的大都會地區基礎建設，往後會有更多的國家加入5G的基礎建設，二三線城市也是開始積極加入5G基礎建設。今年上半年受新冠疫情影響5G建設稍稍減緩，但隨著中國疫情控制得宜，5G建設亦逐步推行。日前蘋果宣布四款5G手機於秋季上市，大陸品牌OPPO也於本周開賣5G手機，越來越多的品牌加入5G戰局，5G概念股依舊是今年的熱門題材，5G相關概念股，本波若是出現漲多拉回修正是好現象，待修正結束止跌回升，會是另一個布局的機會。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀：

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram