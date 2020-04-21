林建發｜萬點關卡守不守看外資態度

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股四大指數昨天在上週五創反彈新高後出現拉回，道瓊指數跌了592點是相對最弱的，那斯達克還是相對最強勢，美股崩跌後多頭反撲的氣勢還是很強，多頭並沒有明顯走弱的跡象，而空頭最大的題材還是漲多了，因為漲多就是最大的利空。

昨天台指期夜盤收盤跌了80點；台指早盤開低69點之後短暫休息一下，等到現貨開盤後震盪往上拉到平盤附近，9點半之後出現狂殺一大波，最後收盤大跌277點，上週五的十字變盤線之後，指數已經無法再創反彈新高，連續兩天的拉回而且是越跌越多，新的期約短空方已經重新取回盤面的主導權，空頭的力道是明顯增強是事實，萬點關卡已經是岌岌可危了。

重回萬點之上的台股已經穩穩守住萬點大關第10天了，這一波強力反彈了2200點，不斷的創反彈新高也一路的狂軋空頭，加上美股多頭也是賣力演出配合，台股多頭反撲的力道確實強的驚人；只是新的期約多空從頭來過，短多少了期貨軋空的大題材，加上漲多了讓空頭連下2城，萬點關卡將會是多空兵家必爭之地，這一波的反彈完全看不到外資在台股很賣力的演出，會不會再一次扯多頭的後腳，外資的態度將會是多空最重要的關鍵。

行情可以規劃、可以分析，但永遠不要想畫線給大盤走；因為明天會發生什麼大事，你不知道、我也不知道、外資也不知道喔；任何交易都一樣，時間一定是最大風險。