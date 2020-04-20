陶文看台股｜04/20～04/24一週股市黃曆

【易卦、天象】趨勢操作策略

【風雷益卦】財利在短線，震盪愈大，財利愈豐碩。

【一週股市黃曆】

上週周線連四紅，指數收漲439點，而高點一度見到10710點，量能也微幅增溫。就指數而言，連四周的紅線已然收復了3月9日和3月16日這兩週大黑線的一半，可見市場信心已然逐步回升，而此種現象和疫情趨緩息息相關。就是此種概念，疫情總會有終止的一天，再加上各國的救援政策不斷祭出，而股市反應的就是未來，這就是為什麼上週占得了並不吉利的【雷澤歸妹卦】，陶文依舊沒有看壞的原因。至於經過於翻漲幅的盤勢，後續將會以什麼樣的方式發展，且讓我們用易卦占卜的「另類觀點」繼續看下去。

時序進入4月下半月。節氣的氣勢依舊在於年卦中獲得支撐的「庚辰月」位置，即便多空架構中此時的空方力道依舊明顯，不過低接高賣與買黑賣紅的策略卻依舊管用。再加上在【地風升】三月卦象中也到了多方主事的位置，因此盤勢即便容易進入技術面的健康整理階段，卦象中的營造財利策略依舊宜以正向的方式運作。換個角度來說，逆向操作的思維與策略有必要修正。

【風雷益】是本周台股投資求財卦象。這是個短線有利可圖的卦象，說的是短線交易活絡。對於事務的執行而言，代表的是見機行事，隨機應變。對於投資求財而言，自然也是如此。就卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方略勝一籌，只不過可惜的是多方後繼力道並不如預期，再加上卦象中的短線獲利訊息雖然不明顯，卻是影響盤勢漲幅的重要關鍵因素。換個角度來說，那就是階段獲利容易成為市場上的氣氛，於是高出低進，順勢而為的短線策略，又再度派上了用場。整體而言，最壞的時間過去了，接下來要反應的將會是政策財利的營造。就卦象而言，財利在短線，而震盪愈大，財富愈豐碩。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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