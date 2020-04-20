陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》：周一（04/20）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地山謙卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，日犯「劫煞」的今天，重要吉事避之為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖吉凶

處於會相狀態的木星與冥王星釋放出吉利的合相磁場，從天星角度觀察，發覺這是個吉利的日辰。重點在於做該做的事，並且以專業的態度，再加上學習的思維執行。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星的磁場十分吉利，水星六合，火星三合，代表這一天的交易是活絡的，而機會財利也十分明顯，那就是回檔站在承接的買方，有機會營造短線機會財利。

不過值得提醒的是，海王星的刑剋卻告訴投資人對於盤勢的發展沒有必要預設立場，不摸頭，不探底，順勢並且順市。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

上週五台股大盤以調空開高的模式出發，盤中呈現高檔震盪，終場以上漲221點作收，量能也出現明顯的增溫，這是個價量俱漲的盤勢。

從K線的實體部位受到擠壓看來，即便是價量齊揚的盤勢，【風山漸】的「投資方向不容意獲得判讀」的現象由此可見一斑，而投資人順勢換手的訊息也獲得了觀察。

今日【股市黃曆】另類觀點

【地山謙卦】是這一天（04/20一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是謙虛與退讓，對於事務的執行而言，這是個靜觀其變後再出發的卦象，穩紮穩打是好策略。

對於投資求財而言，確實也是如此。整體趨勢已然趨暖，因此沒有必要存有逆向操作的思維，以免偷雞不著蝕把米。

不過就卦象的角度來說，這將會是個漲幅趨緩的卦象，即便卦象中的氣數排列有利於多方，不過在多空架構上卻不利於多方，因此這是個以營造短線財利為主要策略的卦象。

由於卦象中的空方繼續展現善意，因此可以獲得解讀的盤勢將會是回檔低接氣息活絡，而這就是【地山謙】的卦象訊息。

吉利方位：西南方、東北方、正南方。

吉利顏色：黃色、紫色、紅色。

吉利數字：2、8、9、1。

◎本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。

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