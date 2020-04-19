星座理財（4月20日～4月24日）

白羊座－貴人活絡 廣結善緣

水星白羊，進入中段。行星的吉利能量左擁右抱，成為本周幸運榜首。這是貴人磁場活絡的一周，不論遠親近鄰，都容易因為白羊們的廣結善緣而成為生命中的貴人。不過值得提醒的是財利運勢的部分，由於磁場並不理想，因此謹慎理財是必要的。投資求財，靈活的策略不變。

幸運物與色彩：硨磲與銀色。

幸運數字：1、6、7、3及其組合。

金牛座－商務買賣 值得努力

金牛之月，展開序幕。一年一次的當家作主，雖值得掌握，不過隨之而來的土星壓力不宜小覷。職場壓力需要獲得舒緩，建議的策略是安排學習機會及妥善規劃未來。財利運頗優，即便疫情期間，商務買賣與業務行銷依舊值得努力，因為辛苦有成。投資求財，短線區間依舊適用。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：1、8、4、9及其組合。

雙子座－運勢順遂 機會明顯

金星雙子，進入中段。水星六分與火星三分的吉利能量，運勢順遂，機會的磁場也十分明顯，就從專業的學習開始。貴人磁場活絡，即便因疫情無法聚會，對朋友噓寒問暖依舊不能少。值得提醒的是，疫情新聞少看些，可降低疑神疑鬼的氛圍。投資求財，就市論市，順勢而為。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、3、9、7及其組合。

巨蟹座－就線論線 順市而為

轉念即菩提。這是個十分微妙的一周，生命中的意境盡在巨蟹的思維中。換言之，生活中的美好來自於正念思維。貴人磁場雖活絡，不過身影並不明顯，然而貴助的現象卻毋庸置疑，尤其以職場為甚。而有意思的是，貴助之氣來自適切的溝通。投資求財，宜順市而為，就線論線。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：2、4、7、1及其組合。

獅子座－借力使力 化險為夷

職場能量雖出現提升跡象，不過壓力卻有增無減，這時最理想的策略，將是停下腳步檢視後再出發。貴人磁場十分理想，因此展現借力使力的能力，可望化險為夷。健康磁場並不理想，除不宜過於勞累外，精神上的壓力宜獲得舒緩，追劇是理想方法。投資求財，買黑賣紅為佳。

幸運物與色彩：蛋白石與淡藍。

幸運數字：1、4、6、7及其組合。

處女座－買強勢股 短線財利

壓力是無形的殺手，對本周處女而言，更是如此。健康磁場並不理想，除了工作外，恐怕還需安排線上進修機會，唯有提升自我能力，才有望消弭職場壓力。偏財運勢頗佳，行商買賣與業務行銷值得努力，另也建議不妨買張彩券試試手氣。投資求財，鎖定強勢股營造短線財利。

幸運物與色彩：堇青石與藍色。

幸運數字：1、6、7、4及其組合。

天秤座－投資求財 靈活務實

根據專家研究發現，懂聊天的人是最理想溝通者。本周天秤座就是如此。最好的聊天策略就是耐心聆聽，適時回饋與肯定。這也是引動貴人磁場的方法，合作的機會出現了，順勢掌握就好，至於付諸行動的出發則稍安勿躁為宜。投資求財方面，靈活加上務實，短線財利可期。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：4、5、8、2及其組合。

天蠍座－安排外出 接觸陽光

雖處疫情期間，不要外出的呼籲也如影隨形，不過對本周天蠍而言，有必要安排接觸陽光的機會，只因天星壓力磁場易轉變為精神上的負擔。隨緣是種素養，隨興則是種能力，天星磁場中出現了輕鬆面對事務的訊息，最理想的策略就是順勢而為。投資求財，也是如此，順勢順市。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：6、1、0、2其組合。

射手座－消息變化 值得留意

謹言慎行是本周的溫馨提醒。雖有時有些話非說不可，不過還是需以適切方式呈現，畢竟就算忠言也會逆耳。愛情運頗優，如果不是因為疫情，這將是個理想的美麗邂逅周。不過此種天象也在告訴射手座，宜以戀愛的心情接待人事物。投資求財運勢亦佳，宜留意消息面的變化。

幸運物與色彩：琥珀與淡黃色。

幸運數字：6、4、5、8及其組合。

摩羯座－謹慎理財 步步為營

木星魔羯，進入後段。冥王星和木星的會相持續，代表摩羯好運勢也繼續，尤其是貴人磁場的掌握可用心體會。值得提醒的是，財利運並不理想，因此金錢壓力不小，除了謹慎理財外，對於非必要或不急於一時的花費能免則免。對於投資求財而言，也是如此。步步為營為吉。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：2、3、4、9及其組合。

水瓶座－細心溝通 多些耐心

火星寶瓶，進入中段，而土星依舊在初段，由於磁場並不理想，寶瓶們有必要謹慎面對事務。尤其是自己人的溝通，需要更多的耐心與同理心，因為即便是正確的理所當然，也需要細心溝通。投資求財，順勢靈活策略不變。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：9、3、4、8及其組合。

雙魚座－吉利能量 開啟好運

太陰星展現吉利能量，開啟本周好運序幕。處於會相狀態的木星與冥王星，釋放出吉利磁場，雙魚進入本周幸運行列。這樣的吉利好磁場需要的策略是廣結善緣，即便是線上問候也有機會奏效。財利運勢頗優，商務與業務的執行宜加把勁。投資求財，鎖定強勢股順勢而為為佳。

幸運物與色彩：粉水晶與紫色。

幸運數字：1、9、4、3及其組合。