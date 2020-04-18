孫悟天｜銀行降息 存股族會領股息賠價差嗎？

知名部落客孫悟天於4月16日在PressPlay分享存股族的銀行股在處於現今降息時期股息跟股價的分析。（以下文章孫悟天為第一人稱）

降息 銀行股會跌嗎？

這個問題是最近孫太太問我的問題，說真的，還蠻難回答的，簡單來說，誰知道股票價格是會漲會跌呢？但是悟天喜歡用「邏輯」推理一些狀態，我們不妨也來推理幾個現象！

舉個例子吧～

假設在銀行降息以前，你擁有400萬，買進了20元股票200張，且這20元股票配息1.2元，殖利率有6%，所以你一年可以領到24萬。在降息之後，因為銀行利差縮小，賺錢變成一件相較以前來說困難的許多的事情，所以明年度配息剩下1元(因為獲利縮水)，所以股價會跌嗎？

NO~這可不一定

因為很簡單，定存是我們視為風險最小的投資商品(其實風險就是通膨)，但因為定存利率都已經調降，所以股票殖利率不需要再維持6%來吸引投資人，5%就有很多投資人覺得很棒棒了！怎麼說呢？

因為降息以前定存利率大約是1%，存股殖利率6%，代表買進存股的預訂報酬有可能為定存的6倍。但是降息以後，銀行定存利率逼近0.5%，所以如果存股的預定有5%的話，那就是銀行定存的10倍耶！10倍耶！10倍耶。

所以雖然配息減少變成1元，但是以5%殖利率來說，股價還是維持在20元並沒有跟著下跌！

因此…金融股真的股價一定會下跌嗎？甚至如果要維持在6倍於定存的殖利率，那殖利率只需要在3%即可，…那股價應該會是在33.3元才對，不跌反漲耶…

那代表業績越差股價越漲嗎？這不是很奇怪嗎？

我只有說股價不見得會跌，但可沒說實際上資產沒縮水喔！大家可能忽略掉了一開始的那位先生了，假設他有400萬，降息前他可以領到24萬，降息後雖然股價可能沒有下跌，但實質上他可以領到的股息只剩下了20萬，還是減少了！如果他要領到24萬的配息，他必須再買進40張的股票(要再花80萬)才可以達到同樣效果！再加上QE引發的通膨來說，其實降息後的24萬實質購買力可能已經比降息前24萬的實質購買力還要低，所以其實他還是被侵蝕了！只是…這裡討論的是，降息一定會讓金融股股價下跌嗎？…悟天說真的！那可還真不一定！

結語

你要在相同資金狀態下400萬，去想辦法買到240張股票，才能「保有」之前的獲利狀態，換你告訴悟天，你打算怎麼做？

本文由孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay

延伸閱讀

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram