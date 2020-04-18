船長｜看好原油 買進USO是好的長期策略嗎？真相是…
知名部落客：船長在PressPlay4月16日中對於最近油價大跌，對於投資人該買那一類標的物做投資，有不同看法…
4月16日ShenL大大提出關於USO原油ETF一個很棒的問題: 在原油大幅波動下，USO適合拿來當長期投資嗎?
值得思考一下~
- 有持續追蹤船長貼文的讀者，應該知道他之前稍微討論過USO因為都是持有近月期貨，因此若是在正價差的環境裡，每期會有換約的自然損耗問題(當然若是逆價差可能問題就少一點)，若期貨一直處於正價差，但現貨漲幅較小，每次換月時，期貨價格在到期日與價格較低現貨趨於一致，但換約時卻又換到比較貴的次月合約，會出現自然損耗，所以USO績效表現跟原油會有落差。
由下表可以看到，WTI與USO每年績效表現都有落差，尤其在2009年跟2016年油價由低檔大反彈時，USO的績效報酬遠不如WTI原油，主要當時處於正價差，USO每次換約都換到價格越來越高的次月期貨，等於換約時，中間的價差都沒賺到，因此ETF的淨值提升速度遠不如現貨。
目前油價呈現大幅正價差，換約時產生自然損耗。
那要如何解決呢?
我們來看一下2009年油價由谷底開始大漲時的相關商品表現:
在大反彈的這6年裡，WTI上漲了111%，XLE上漲98%，USL只有上漲34%，USO反而是-5%。剛開始時，後三者表現差不多，但隨著時間拉長，ETF的期貨換約成本問題逐漸顯現，績效開始大幅落後，XLE剛好遇到股巿多頭助漲，績效有追上WTI，USL表現則遠不如WTI，不過還是比USO好。
再來看油價由2016年的谷底反彈，然後之後跌到20元的過程:
WTI在2018年最高點時，曾累積上漲150%左右，當時USL及USO表現差不多，都在80~90%左右的績效，雖然落後WTI，但還算可以接受，不過油企XLE這一波就沒那麼亮眼的表現，只有約40%的上漲，可能跟當時經濟結構有關，股巿資金都流向新興科技如FANG+及半導體等科技股，原物料報價沒有大行情，無法吸引資金流入原物料股。
若將之後2020年的油價崩盤一起累積進來，USL最抗跌只有跌3%，WTI下跌11%，USO下跌46%，XLE則下跌33%。USO在油價大波動時的表現的確不太理想，尤其期貨正價差較大的現在。
小結
PS: 除了上述的策略，另一種方法是在油價築出底部前不動作，在技術面出現B點起漲時，再採取短線交易策略，買進2倍甚至3倍的原油ETF，將油價行情切割成波段式的操作，而不是長線的投資，以降低等待時間的成本。
至於台灣掛牌的元大原油跟原油正2，或是布蘭特正2 等3檔ETF，溢價都太高，皆不適合投資。
本文由船長授權轉載，原文刊於PressPlay
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【船長】
- 政大商學院畢
- 合格證券投資分析人員(CSIA)
- 專職投資人
- 國泰世華銀行投資經理人8年
- 宏泰集團及宏泰保險公司投資經理人7年
- 元富期貨公司交易風控人員2年
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