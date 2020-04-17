郭憲政｜淺談手機廠砍單及剖析台積電法說

文/啟發投顧分析師 郭憲政

新冠肺炎對全球手機產業鏈衝擊已遠超過比預期嚴重，三星5月砍單30~50%，蘋果亦砍單超過25%，大陸一線手機品牌華為及小米砍單20~30%，OPPO及VIVO亦砍單30~40%，即使疫情緩和，上述手機廠也必是先以去化庫存為優先，新製及開發的手機必擱置一旁，故對手機供應鏈縮單必為正常。

而台灣為蘋果供應鏈及全球手機供應鏈重要一員，勢必也遭池魚之殃，或許目前疫情稍有緩和，投資人失掉戒心，但身為手機零組件廠卻是心知肚明、砍單不利其Q2營收。

台積電法說會釋出利多，2020營收將創高，且年增14%~19%遠優於半導體產業整體表現，但若再細剖內容，發覺假設性議題諸多疑慮，其Q2業績預估季減2%至增0.9%，有出現負成長的2%但增加卻只有0.9%，暗示負面效應大於正面效應。

假設疫情在6月趨緩以上下半年來看，下半年營收預估比上半年僅持平式小幅下滑，若細剖內容來看，下半年營收大於上半年是鐵律，若只持平式小幅下滑，暗示營收是異於往年以來的增加，台積電身為全球晶圓代工龍頭地位，此種異常的營收衰減，已在暗示全球電子業在Q2甚或下半年有衰退的隱憂。

觀察盤面諸多蘋供應鏈相關個股未隨加權指數領先過高，大立光(3008)近期外資連賣且常尾盤摜殺，穩懋(3105)其頭部成型，目前在右肩築高，玉晶光(3406)受制其密集成交線在480元附近，上檔套牢壓重且4月15日開放融劵不利多方。

國巨(2327)的GDR(金球存託憑證)已於盧森堡交易所掛牌發行價在51~53美元，約當306~322元間，目前國巨在340元附近已有5~10%的折價空間，易引來外資法人的套利賣現貨買GDR，尤其國巨GDR的發行也暗示未來國巨也無法像妖股般的飆漲，另一多方大將玉晶光在大立光預計Q2營收衰退，玉晶光如何繼續扮演妖股，這兩檔有隱憂對多方也失去指標性。