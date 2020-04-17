陶文看台股｜逢高而止 隨機應變

《陶文看台股》：周五（04/17）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風山漸卦】逢高而止，積極換手。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，這是「歲德吉星」職事的日辰，雖然因為日犯「火星」而需要謹慎行事，不過可以在身上或頭髮噴灑「陰陽水」，這一天依舊諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖吉凶

日月合相的今天，的確符合諸事皆宜的要件，對於事務的執行而言，這一天需要的是按部就班，以及穩健的心情與思維。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星和火星的合相持續，金星與水星的吉利相位也逐步進入緊密期，對於投資求財而言，這些都是值得掌握的正向訊息，只不過可惜的是，太陽的相位不佳，股票市場容易進入一種健康狀態的震盪現象。然而，這樣的震盪只要運用得當，卻也是營造短線財利的機會點。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤以低盤開出，雖然盤中一度企圖翻上盤面，不過最後還是以下跌71點作收。

【火山旅卦】的無奈出現了，不過「短線有利可圖」的現象卻未能如期展現，可見旅途需要克服的卦象訊息，的確不容小覷。

今日【股市黃曆】另類觀點

【風山漸卦】是這一天（04/17五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是逐漸式的變化。這個世界唯一不變的，就是變。而最為珍貴的就是循序漸進式的變化，以及隨機應變的靈活氣息。

對於投資求財而言，也正是如此。

然而需要提醒的是，這一天的變化卻不容易掌握，只因為卦象中的多空架構病不利於多方，而卦象中的消息面卻傾向於利多，於是一種現象出現了，那就是投資方向不容意獲得判讀，因此容易出現階段獲利的氛圍，而投資人需要順勢而為的也在於此處。

整體而言，傳統的老策略就是好策略，那就是逢高而止與積極換手。

吉利方位：東南方、東北方、正北方。

吉利顏色：藍色、咖啡色。

吉利數字：1、8、2、0。

◎本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。

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