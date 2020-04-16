王文良｜華新科高喊暢旺 被動元件好戲登場?

文/摩爾投顧分析師 王文良

被動元件大廠華新科4月14日法說會表示，產能滿載，今年下半年供不應求，4月15日被動元件相關個股紛紛大漲，市場一片看好，彷彿2018年被動元件缺貨、漲價盛況即將重演。

5G手機、電動車對被動元件使用量大增，但是使用量不等於需求量，三星旗5G旗艦機預估銷售量腰斬，中國手機品牌集體砍單，可見手機終端需求遞減。油價驚見一字頭，最近加過油的人人有感，先不論電動車充電便利性如何，油價下跌最大的原因在經濟衰退，生產與投資減少，低迷的油價會不會壓縮電動車的銷售?如果會，開發電動車的廠商雖多，實際銷售情況未必會好，未來被動元件基於電動車的需求量就是個問號。2018年被動元件喊缺貨，當年華新科3月營收26億；今年3月華新科營收24億，也是喊缺貨。

除了國巨、華新科，成交金額較大的被動元件股包括大毅、奇力新、信昌電，其中技術面最強的是大毅，對應季線的乖離率最大，其次是信昌電、華新科、奇力新、國巨。被動元件指標應屬大毅，因為今年3月營收較1、2月成長幅度最大，已經反映於這波漲勢，本波拉抬後將面臨前波頭部壓力，若跌破過去2~3個交易日低點，技術面轉弱，有可能帶動其他被動元件股向下。

信昌電從3月低點往上大漲，現在正好來到前波盤整區低點，華新科、奇力新在下彎的季線震盪，同樣來到技術面壓力區，國巨沾不上季線所以最弱，卻也是散戶最愛的，國巨融資餘額到4月15日為止為1,9927張，是五支股票裡面最高的，行情稍有風吹草動，籌碼凌亂率先轉弱的很可能是國巨。

2018年5月24日華新科法說會，總經理表示，被動元件缺貨，看不到隧道盡頭那道光。2018年被動元件缺貨風潮也吹出集體股價的泡沬，國巨從1,310跌到203元、華新科從491.5元跌到119元、奇力新從208元跌到66.4元、大毅從155.5元跌到31.05元，信昌電從146.5元跌到35.15元，不知道當初買在股價泡沫高點的人，現在是否看到套牢隧道盡頭的那道光。

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摩爾投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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