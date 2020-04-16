莊佳螢｜選股看基本面

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美國股市漲多震盪，因美國零售在疫情籠罩下急速降溫，超過預期，加上美國銀行股包括摩根大通、富國銀、美國銀行、高盛、花旗第1季獲利預計都將大幅衰退，拖累前一日美股四大指數下跌均逾1%，亞洲股市也普遍跟著拉回走低。台股今日在台積電(2330)開低下，指數一度下跌超過百點，但終場跌幅收斂，指數收10,375.48點下跌71.73點。今天收量縮小黑K，台股本波自3/19見低點8,523點後一路反彈向上，以今日指數10,375點，大漲超過兩成之多。

雖然台股4月以來外資呈現賣超，期貨多單還在3.5萬口以上，加上內資近期積極進場，投信4月以來買超超過百億元，公股行庫、內資拚贏外資，使得台股得已出現跌點服後出現強勁反彈。由於國安基金這次介入金額不多，後續若再次拉回低檔有機會有買盤護航，且看新台幣維持在30元附近，顯然外資的資金外流不多；搭配4月底前的融券軋空強制回補潮，盤面上將會有更多中小型股有所表現，將會是投資人可留意的重點。

個股上，5G概念股相對的強勢，基本面優異的股票，將是表現的主角，晶技(3042)公布3月營收有超乎預期的表現外，今天媒體要聞中提到史上最旺的第一季，晶技Q1翻倍賺，業績爆發，更是讓股價有所表現，強攻漲停!再創新高!來到60.5元大關，而近期被動元件也有所表現，受惠日本的轉單效應，讓大毅(2478)股價接連走高向上，而PCB族群也表現不錯，受惠5G商轉之下，相關的概念股景碩(3189)、台表科(6278)、瀚宇博(5469)等也都有不錯表現。

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