黃勇文│盤勢有機會持續挑戰季線

文/資深分析師黃勇文

近期國際油價跌破到20美元大關，創下18年來新低，主要是供給過剩，需求不足所產生。全球疫情封城，加上全美也是封城影響下，零售業銷售降低，造成3月份零售業大幅減少，加上美股銀行第一季財報，獲利應大幅衰退，讓市場投資人對未來表現出疑慮。在進入超級財報週之際，企業財報未來對股價應有大幅的震盪，加上油價是全球復甦的關鍵，等到未來油價回穩時，就是經濟慢慢恢復動能的時期。

由於晶圓代工龍頭台積電 (2330)今日將舉行線上法說會，釋出的第二季與全年展望，將會是市場判斷未來電子業需求的展望，外資將會主導台股箱型整理後的方向。大盤如之前提示的走勢，將會萬點保衛戰，台股站上萬點關卡後，15日指數高檔一度衝上10,461點，已經回補3 月12日的跳空缺口；短線上指數從低檔8,523點反彈以來，漲幅超過20%，短線走勢算是有交代，未來萬點有效守穩下，不排除有機會再次挑戰季線壓力區。

回歸到產業面分析，被動元件的國巨(2327)由於決定GDR訂價，折價8.84%，預計可募到6.5億美元，因應市場需求及迎接5G與車用電子時代來臨下，股價持續在年線震盪，由於從高點498元拉回後，未來應留意季線的壓力。電子組裝廠鴻海(2317)受到疫情影響，大股東加碼鴻海持股千張持股，持股比率提升到9.65%，其實只是增加投資人的信心，但是以股價來說，都站不上年線的壓力區，都屬於弱勢格局，未來不排除再次拉回測試做第二隻腳的可能性，應審慎面對。

新冠肺炎疫情方面，由於全球進入封鎖封城，讓疫情有快速降溫的可能性，但是相關的防疫概念股如額溫槍熱映(3373)、健康量測紘康(6457)、口罩股恆大(1325)等都是近期強勢股，幾乎都有短線過熱的跡象，未來疫情緩解時，原料藥、保健商品等相關，可能仍是疫情受惠個股。

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