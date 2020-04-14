藍慶賜│蘋果加入5G智慧手機戰局

文/啟發投顧分析師藍慶賜

大盤反彈的走勢中，突破月線之後就遇到3月13日的向下跳空缺口，跳空缺口阻擋大盤向上的走勢，大盤橫盤整理了3個交易日，而後在周二美國期貨電子盤大漲的帶動下，台股開高走高，收盤大漲233點，回補了9成以上的跳空缺口，大盤指數創反彈走勢以來的波段高點。在回補缺口後，往往會出現多方力竭的現象，不宜過度追漲。

新冠肺炎疫情肆虐全球，口罩、酒精、耳溫槍、額溫槍等防疫用品成了搶手貨，口罩關鍵材料熔噴不織布供應商恆大(1325)波段大漲360%；耳溫槍、額溫槍供應商熱映(3373)大漲460%、紘康(6457)大漲265%。有題材加持主力推升股價，但股價大漲之後，股價過熱會出現技術性拉回現象，若出現高檔爆大量之後股價止漲，就可以先減碼獲利出場。例如熱映周二換手率高達52.27%，即屬短線過熱現象。

蘋果受新冠肺炎疫情影響，iPhone銷售一度短暫下滑，蘋果在中國大幅降價促銷iPhone 11。蘋果為催iPhone買氣再出招，蘋果今年秋季發布的新品中，除了將發表多達四款、讓各界引領企盼的5G iPhone。蘋果正式加入5G手機戰局，5G相關概念股樂透，相關概念股紛紛大漲，IC載板的南電(8046)、欣興(3037)、PCB的先豐(5349)、臻鼎-KY(4958)、金像電(2368)、射頻開關的立積(4968)、IC封測的訊芯-KY(6451)、石英元件的晶技(3042)、IC設計的矽力-KY(6415)等表現亮麗。

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