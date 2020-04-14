林建發｜台指期將拉高結算 再追高風險變大

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股四大指數在復活節多休市一天後，昨天是漲跌互見，道瓊指數跌了328點，那斯達克小漲0.48%，費城半導體指數漲1.37%，美股崩跌後多頭反撲的氣勢還是表現得很強，最強的就是那斯達克指數還再創崩跌後的反彈收盤新高，指數只要可以創新高，不管是反彈新高還是收盤新高，就不要找太多看空的理由。

昨天台指期夜盤收盤小漲41點；台指早盤直接跳空開高81點之後短暫整理一下，等到現貨開盤後一鼓作氣再急拉100點，最後收盤大漲267點再創反彈新高，重頭戲就是明天4月份的台指期將到期結算，短多當然很強，因為指數再創新高是事實，而短空一路被軋空也是事實，所以明天拉高結算已經是事實，它就是會收在4月份期約的相對高的位置。

重回萬點之上的台股，已經穩穩守住萬點大關第5天，這一波強力反彈1,800點，不斷的創反彈新高也一路的狂軋空頭，加上美股多頭也是賣力演出，台股多頭反撲的力道確實強的驚人；有一點非常的重要，那就是「台指期明天將到期結算，結算過後多空都將從頭來過，短多將少了期貨軋空的題材，因為漲多了會引爆短線獲利了結的賣壓大量湧出，它會助長了空頭反撲的氣焰，明天是空頭的機會，就看空頭能不能好好把握。」但多頭也不用自己嚇自己，儘管漲多就是最大的利空，但除非空頭能強力表態殺出一根長黑K。