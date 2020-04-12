陶文看台股｜04/13～04/17 一週股市黃曆

《陶文看台股》：（04/13至04/17一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷澤歸妹】短線整理，順勢營造機會財利。

【一週股市黃曆】

上週台股繼續上演反彈戲碼，雖然疫情緊張氛圍沒有改變，因此市場壓力依舊不小，不過指數依舊以逐步攀升的方式發展。上週周線上漲了493點，展開連三紅走勢，也收復了3月16日這一週的894點長黑。市場對於此種漲相無不以「無基之彈」稱呼之，即便如此上漲就是真道理。而市場對於後續的盤勢也出現了兩極看法，認為只要疫情沒有惡化，盤勢就有機會繼續挺升有之，而認為想要醞釀下一波攻勢，大盤有回檔整理的必要。至於易卦占卜的「另類觀點」如何觀察，且讓我們繼續看下去。（【股市黃曆】作者：陶文）

時序進入4月中，依舊在於清明後的「庚辰月」。雖然處於【坤為地】年卦就不討喜的位置，不過卻也為大盤的支撐力道貢獻了能量，因此低檔有撐的現象依舊值得肯定。即便如此，「庚辰月」的劫財氣息依舊不宜掉以輕心，只不過對於目前盤勢而言，回檔反而是有利可圖的象徵。

【地風升】是台股4月投資求財卦象。這一卦說的是「上升」，從上週的盤勢表現看來也的確如此，不過就卦象氣數排列角度觀察，發覺卦象中的主要氣息還是在於短線區間，再加上卦象中的多空架構以多方為主，而拉抬盤勢的力道也持續使勁，即便多方後繼力道並不如預期，因此買黑賣紅順勢而為的確是4月營造短線財利的佳策良方。

【雷澤歸妹】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是女生出嫁的故事背景，那就是一切都應該循序漸進，按部就班，不疾不徐。不過故事重點卻偏偏在於「呷緊弄破碗」，因此占得此卦的事務執行是急之不得的。對於投資求財而言，也是如此。因此占得此卦的本周恐怕容易鍵入整理型態，再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺也是如此。雖然指數還有機會上拉，不過遇到壓力而回檔的現象不宜小覷，即便不容易大跌，還是需要給予適當地策略，因為這也是高出低進營造短線機會財利的大機會點。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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