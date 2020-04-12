陶文看台股｜反彈調節 見好便收

《陶文看台股》：周一（04/13）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地天泰卦】反彈調節，見好便收。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，正值「月破日」的今天，依舊諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。



天星圖吉凶

水星釋放刑剋磁場的今天，的確諸事不宜，尤其需要謹言慎行。

不過幸運的是，由於土星和金星從不同位置向水星釋放正向能量，對於既定的事務而言，依舊宜以喜悅的方式依照計畫行事。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星獲得來自水星和火星的正向磁場支持，對於投資求財而言，自然會是有利可圖。

只不過，由於水星和太陰星的刑剋將市場的不安氣氛加以凸顯，因此震盪依舊是這一天的難免，不過高出低進順勢而為的策略也依舊管用。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

上週五台股大盤以小黑開出，隨即震盪上揚，不過還是如卦象預期一般多空分歧，整個盤勢維持在盤面附近盤整，尾盤以小紅38點作收。【水天需】的等待現象一覽無遺。

今日【股市黃曆】另類觀點

【地天泰卦】是這一天（04/13一）台股投資求財卦象。

這一卦說的依舊是平安順遂，對於事務的執行而言，代表的是四平八穩。只不過由於仍需觀察卦象氣數排列，經過觀察後發覺放慢步伐成為了必要的趨吉避凶。

對於投資求財而言，自然也會是如此。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦的主要氣勢仍舊不再多空，而是政策與法人的天下。

即便如此，由於卦象中的空方壓力不小，因此反彈逢高依舊有必要站在賣方，而承接的事宜則等到明天再說。

吉利方位：西南方、正南方。

吉利顏色：黃色、紅色。

吉利數字：2、0、8、9。

◎本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。

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