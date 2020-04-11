星座理財（4月13日～4月17日）

白羊座－廣結善緣 旺運策略

白羊之月，進入末段。水星進入白羊座，帶來金星和土星祝福，對白羊座而言，這將是幸運的一周。最理想的旺運策略是廣結善緣，雖處疫情緊張階段，不過還是可以透過通訊軟體和朋友們噓寒問暖。財利運勢依舊有壓力，必需謹慎理財。投資求財，宜以短線靈活為主要策略。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：6、7、1、8及其組合。

金牛座－短線區間 財利可期

職場上的壓力依舊有增無減，按兵不動是理想策略，重要抉擇更應避開這時進行。幸運的是，貴人磁場十分理想，因此廣結善緣自然是理想的旺運策略，不過需要從自我調適開始，那就是轉念，以及主動釋放正向能量，才有機會吸引正能量磁場。投資求財，短線區間財利可期。

幸運物與色彩：葡萄石與淡藍。

幸運數字：6、1、7、4及其組合。

雙子座－國際財金 密切觀察

金星雙子逐步進入中段。人脈磁場出現活絡跡象，即便因疫情無法參加大型聚會，但在通訊族群中的曝光與問候，依舊有機會積累貴人籌碼。疫情期間做什麼，將決定雙子們日後人生格局與高度，學習是最理想策略，宜趕緊規劃。投資求財，國際財金訊息宜密切觀察。

幸運物與色彩：木化石與咖啡。

幸運數字：1、9、4、8及其組合。

巨蟹座－進場布局 彈性應變

職場事業運勢出現正向變化，絕佳成長與蛻變的機會從學習開始。人與人換個模式的溝通是學習，隨疫情壓力而造成的轉變型態更是一種學習。另外值得恭喜的是，巨蟹們的貴人磁場十分活躍，這種磁場的引動需要巨蟹們內心喜悅加持。投資求財，靈活運作但不宜依賴市場氣氛。

幸運物與色彩：琥珀與金色。

幸運數字：7、6、8、0及其組合。

獅子座－設妥區間 確實執行

不變應萬變，對於獅子們面對職場事務十分管用。而轉變是這個時候的必需，在「任何安排都是最好的安排」的定律下，獅子們宜掌握住機會轉變思維，理出突破僵局的策略。任何學習的機會都應該好好掌握。投資求財，設妥區間確實執行。

幸運物與色彩：橄欖石與茶色。

幸運數字：4、6、3、0及其組合。

處女座－業務行銷 辛苦有成

偏財運勢頗佳，最直接聯想是購買彩券，雖不全然如此，不過值得試試手氣。雖然疫情壓力頗大，不過努力依舊不宜懈怠，不論行商買賣，還是業務行銷，這是個辛苦有成的一周。愛情運勢依舊理想，專情與執著是成功要件。這一周投資求財運勢也同步理想，活潑運作為宜。

幸運物與色彩：虎眼石與黃色。

幸運數字：2、4、8、6及其組合。

天秤座－順勢而為 理財良策

合作磁場十分理想，順遂的能量有機會透過合作對象，或者工作夥伴身上獲得。此種能量的運作需要經由天秤們主動釋放關懷開始，換言之，只要主動成為別人的貴人，自然有機會獲得良善的貴人能量回應。婚姻運佳，愛情運卻宜冷靜。投資求財，務實順勢才是真道理。

幸運物與色彩：蛋白石與玫瑰紅。

幸運數字：9、3、4、7及其組合。

天蠍座－職場機會 積極掌握

人際關係磁場依舊活絡，也是整體運勢的幸運重點，即便因為疫情而無法與好友聚會，但線上關懷依舊不宜忽略。家庭運勢出現壓力，重大抉擇最好稍安勿躁。工作運勢頗佳，機會需要掌握，不論大小難易，都有必要積極掌握。投資求財方面，設妥區間，順勢而為短線財利佳。

幸運物與色彩：石榴石與黃色。

幸運數字：2、0、4、8其組合。

射手座－就線論線 求財妙招

愛情運勢出現轉機，有愛人的射手宜多愛一些，要不然可以多愛自己。即便疫情壓力，仍舊可以為自己安排多樣生活變化，而線上學習就是最好的蛻變起點。要提醒的是健康方面，由於磁場不理想，多洗手、戴口罩，降低出入公共空間機會。投資求財，就線論線為宜。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字：9、4、1、6及其組合。

摩羯座－投資標的 熟悉為佳

木星魔羯進入後段。冥王星與木星的會相依舊緊密，雖然磁場吉利，不過由於天王星的刑剋，需避開沒必要的重大改變。財利運勢不理想，除謹慎理財外，面對親友的借貸宜量力而為。不過家庭運勢頗佳，沒事多待在家中蓄集能量為宜。投資求財，以熟悉的標的與策略為佳。

幸運物與色彩：碧璽與紫色。

幸運數字：1、4、9、8及其組合。

水瓶座－市場操作 靈活運作

火星寶瓶逐步進入中段。貴人磁場也逐步呈現，雖然疫情緊張也不宜忽略與朋友互動，簡單的問候有機會換來貴人籌碼。家庭運勢需用心，居家整理需要用力，營造迎接陽光、空氣的好風水。愛情運勢頗優，有愛就讓愛更甜蜜。投資求財運勢佳，順勢也順市靈活運作。

幸運物與色彩：堇青石與藍色。

幸運數字：1、6、4、0及其組合。

雙魚座－買黑賣紅 主攻短線

水星離開的雙魚座，進入雙魚們的金錢宮位，提升財利運勢能量，這是個值得為事業加油的一周。謹言慎行是本周要自我提醒的功課，並且要謹慎交友，任何因人而動的事務都該避免。家庭運勢頗佳，有意購買或換屋的雙魚們值得進場。投資求財，買黑賣紅營造短線財利為先。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數字：9、3、4、2及其組合。