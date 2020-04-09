陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》：周五（04/10）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水天需卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，日犯「月煞」的今天諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖吉凶

海王星釋放出合相磁場，而神秘點也展現正能量，從天星角度觀察，發覺其實這是個吉利的日辰。而趨吉避凶訣竅在於不預設立場的順勢而為。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

近期獨特的天象依舊存在，那就是天王星同時刑剋火星和土星，以及金星合相火星和土星，此種兩極化的天象，對於投資市場而言，雖然具有衝突性，不過箇中支持的能量明顯，因此整體市場還是比較傾向於多方正向運作的策略。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤開高走低收小黑，連續兩天的【澤天夬卦】卻出現了截然不同的走勢，也許讀者們會納悶卦象的趨勢解讀與判斷的科學性，事實上由於占卜日與交易日不同，再加上卦象中的氣數排列也不相同，因此即便主要現象相同，卦象趨勢的發展也會出現不一樣的變化。

昨日卦象訊息中的「變數」，果然如期出現，這就是易卦占卜神妙之處。

今日【股市黃曆】另類觀點

【水天需卦】是這一天（04/10五）台股投資求財卦象。

這一卦說的依舊是變數，只不過此種變數存在著許多的爭議，對於事務的執行而言，這個時候需要的是原則和紀律，依照計畫行事才容易獲得預期中的成效。

對於投資求財而言，自然也是如此。因此多空分歧容易成為今日盤勢中的主要聲音。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主要氣勢並不在於多方，不過氣勢相對旺盛的空方卻也十分友善，因此這一天即便出現震盪，也容易獲得市場良性換手的解讀，於是高出低進順勢而為成為了今日值得參考的趨吉避凶。

吉利方位：正北方、西北方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：1、6、7、9。

◎本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。

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