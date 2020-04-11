孫悟天｜12年一遇大股災！用3步驟低檔存好股

新冠肺炎延燒至今，投資人應該怎麼因應？其實大盤指數就跟樓梯的位階一樣，之前在12F，前一陣子在8樓，現在走到9樓，為什麼會這樣呢？這是一個位階的概念。

當景氣好，業績好時，我們會看到大盤往高樓層逐漸上升，當情況不明或是出現重大意外時，我們會看到大盤往下走，因此之前大盤會從2008年後的金融海嘯一路緩步往上走到12樓，但在出現新冠肺炎之後，快步地往下走到8樓，又因為美國實施無限QE，而往上走到了9樓。

現在呢？投資人最想知道接下來會怎麼走？

股票市場的走勢還是會回歸「業績」的表現，因此4月份會陸續公布的3月份業績和5月15以前會公布的第一季季報，就是讓大盤接下來決定會往上走或往下走的關鍵，而新冠肺炎疫情的影響其實已經在大盤從12樓往回走到8樓的過程中已經充分反應了，接下來要反應則是股票市場最重要的「經濟因素」

會像2008年一樣的大跌嗎？

為什麼美國會在這次這麼早就實施無限QE？因為有了08年的「經驗」，在08年以前，沒有QE(量化寬鬆)這個詞，最多的手段就是升息和降息，且沒有國家用印製鈔票這件事情來做為拯救經濟的手段！因為印製鈔票會讓國家貨幣貶值，沒人敢這麼做，但只有一個國家敢這麼做，就是美國！

08年時因為美國太晚實施救市手段，所以造成雷曼兄弟因為次級房貸的緣故而倒閉，且差一點讓為其保險理賠的AIG公司也跟著倒閉，進而引發一連串的經濟效應及股市大跌事件，但這次，美國已經發現事態的嚴重性，並且及早做出反應，所以要讓股市像08年一樣的大跌，說真的，不簡單！但是實施無限QE也會有兩個重大的缺點。

通貨膨脹+貧富差距

因為美國自詡為國際貨幣，美金在世界各國通行可用，比黃金還便利，且世界各國都有美金的外匯存底，所以就只有美國敢這麼做，大吃世界各國的豆腐！而世界各國在美國實施QE之後，為了不讓自己的資產縮水，只好跟著一起降息，一起加入印製鈔票的行列！

但是這麼做，會造成→通貨膨脹、貧富差距！

先說說通貨膨脹吧，以最簡單的概念來說，印鈔票會造成物價上漲，因為手中的鈔票變多，物資沒有跟著變多，所以物價會是上漲的狀態，但這裡悟天想談的是股市，你會發現，因為降息+QE，股市不知不覺也會上漲，而大盤目前在9500點附近，其實在實施無限QE以前，這個9500點也許就已經是8000點了！

簡單舉例，以前賣8000元的商品，因為鈔票變多了，現在會賣9500元！以前500萬的房子，因為這幾年的通膨，你會發現目前已經漲到了1200萬的道理是一樣的，08年金融海嘯跌到3955點時QE還沒正式產生效應，各國還沒開始大量印製鈔票，以目前實施QE的水準，要再回跌至4000點，就跟要便當店老闆把90元的雞腿便當請他降價回60元的道理是一樣的「不可能」。

此外，因為有錢人手中大多握有資產大於現金，在通貨膨脹的過程中，資產的價格會水漲船高，但現金的價值會逐漸下降，所以會造成一波貧富差距。

既然會造成這兩項因素 為什麼還要實施無限QE？

就是因為如果不實施的話，經濟狀態會更嚴重，倒閉潮會更嚴重，更發進入到無法控制的局面，所以美國政府現在寧願先不管後續的事態發展狀況，也要先把企業穩住，先安定民心，先讓企業能紓困，一起度過難關！(何況川普還想選總統)

接下來 投資人該怎麼做？

其實每個人因為資金水準部位、年紀、收入、家庭成員組成、收支狀態、花費習慣以及持股部位大小都不相同，悟天只能說，請大家檢視自己的持股和資金水平部位，務必讓自己擁有可以「加碼」的無虞資金水準，因為如果12年才難得遇到的一次大股災，沒有可以加碼的資金就等於白白錯失了一次可以低檔買進好存股的機會！那實在太可惜了！也許下次又要再等12年！此外還能搭配以下的步驟進行投資：

趁大跌時檢視存股標的

趁這次股災好好檢視自己當初存股的標的是否真的是好的存股標的，是否跌得比大盤嚴重？或是跌得比大盤輕微？業績表現是否依然亮眼？此外也可以問自己，如果這支股票因為股災大跌了，自己是否能然有信心可以持續持有？持續買進？

紀律性買股

買股有很多種判斷價值的方式，在悟天的書中以及訂閱內講的是利用SOP倍數表去判斷個股的價值，進而用倍數去判斷是否適合買進，甚至還有ETF在何時適合買進的方式，越是在困難的時刻，紀律執行的人越是有優勢。

持續關注「業績」

有好的業績表現才有好的配股配息，有好的配股配息才能讓我們抱股抱得長久、安心！因此回歸到觀察股票的表現，業績才是股票表現的依歸！

我們無法掌握病毒未來的走勢 但我們能掌握自己的投資步調

病毒走勢趨勢後來怎麼走？沒人能準確預料得到，但是我們能掌控的是自己在這次股災中應該用什麼樣的態度、思維，以及如何預做準備去面對這樣的災難！做我們能做的，賺我們能賺的！是每一個價值投資人可以真正做到的事！悟天祝福所有存股族！身體健康~投資順利！

本文由孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay

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