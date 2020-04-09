王文良｜萬點之上 疫情打造危機入市買點? 進場前請三思

文/摩爾投顧分析師 王文良

大盤從8523點反彈超過1500點，Google熱搜關鍵字出現”如何買股票”、PTT熱門討論串”老爸信貸200萬買股”真的有兩種人想趁這波利空進場。一種是連戶頭都沒有；另一種是連錢都沒有。

還不到財富重分配時機，進場前請三思

關於SARS的致富傳說每個人都聽過，巴菲特危機入市的想法深植人心，難怪這波跌下來大盤成交量始終維持千億，每個人都想把握財富重新分配的機會。

什麼是財富重新分配?美國84%股票在10%的人手上，加上企業不斷併購、壟斷市場使競爭變少，財富高度集中化，股市創歷史新高，貧富差距也創歷史新高，不只是美國，全世界都一樣，包括台灣。唯有空頭市場末端徹底毀滅的大崩盤，持有多數股票的少數人不計價殺出，創造史無前例的低價，縱使資金不多也能以便宜價格購買物超所值股票，才稱作財富重新分配。事實上，真正財富重新分配買點來臨，多數人對股票避之唯恐不及，機會來臨真正有勇氣參與財富重分配之人，少之又少。這麼多人開戶貸款想買股票，只會把股市泡沫吹的更大。

SARS期間大盤最低4044點，窒息量282億。現在除了疫情規模更嚴重，不論指數位置或成交量與當年相距十萬八千里。因為疫情規模更大，所以這裡就是利空打造的危機入市買點?危機入市之所以成功，是之後沒有持續性的危機，回頭看那裡就是最低點。雖然疫情有減緩跡象，還有沒有新的危機沒人目前可以下定論。現在市場還繼續吹噓5G、AI、半導體，原來這波跌到8523點，科技泡沫並未戳破，只稍微縮小，反彈到萬點，泡沫持續膨脹，證券開戶數增加，只有貴的股票可以買，請問是要分配誰的財富?一旦套牢，誰不多的財富被分配?

外資持有台積電將近八成股份，為了吸引散戶買氣，台積電每季配發現金股息。買300元附近的台積電真的符合散戶利益?若半導體景氣衰退、市場遭逢系統風險，外資猛砍台積電卻又砍不掉對價格產生重大破壞，直到到50元方有來自四面八方的買盤接走外資認賠殺低的籌碼，這，才叫做財富重新分配。分配走外資(富人)的財富。

政府任何意圖拉抬股市的做法，越高的股價，越不符合沒有戶頭、需要貸款的人利益，何況是拉到一萬點。奉勸所有將疫情視為財富重新分配機會的人，一萬點之上還是先打消買股票的念頭。因為，一入股海，終生下海。