黃勇文│淺談台股台股反彈時機

文/資深分析師黃勇文

受到美股近期大漲影響下，從低檔反彈將近20%以上，間接影響台股展開大反攻，也將近有18%漲幅；許多股票已經克服危機轉折，但是市場所產生經濟急凍，將會使的第一季經濟將出現衰退，而外資預估第二季將衰退達30%以上。當然市場從多頭轉變成空頭，2020庚子年將會是金融歷史上著名的危機。

所謂危機即有可能變轉機，主要是全球政府搶救經濟，聯準會無限量寬鬆，以及白宮、IMF等陸續推出2.2兆元及1兆美元來振興經濟，市場資金泛濫，所以相對性股市會有反彈行情，也就是跌深反彈行情；以美股道瓊指數來說明，從低點18,213點反彈以來，最大的壓力轉折會落在25,408點左右，也靠近於季線壓力區附近。台股從低點8,523點反彈以來，未來最大的壓力區，將會落在10,770點左右；上週已有提醒，短線操作法則是有獲利時，可以逢高賣出，這也是台股橫盤震盪時，最好的操作策略。

上市櫃公司3月份營收在本周陸續公布，營收成長方面且站上多方排列的公司有，電池模組廠順達(3211)、散熱模組廠泰碩(3338)、驅動IC廠敦泰(3545)、宅經濟視訊會議圓展(3669)、PCB博智(8155)等，都是營收有創高的個股，未來只要能站穩多頭排列時，後續拉回後再次上漲後可以去觀察。

研判未來台股仍屬於跌深築底期間，盤勢仍然受到外資買超影響，估計上檔在長期均線的壓力下，持股上可以逢高減碼，個股進入落後補漲行情，近期如被動元件、鴻海概念股、蘋概股等短線有機會補漲，未來市場應該是期待蘋果新機之外，加上5G升級潮，都是台股未來主要受惠的相關產業。

※本資料由資深分析師黃勇文提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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