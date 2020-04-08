陳彥蓉｜震盪盤堅 多方仍有機會

文/啟發投顧證期分析師陳彥蓉

回顧上週提醒將有進入攻撃機會，台股歷經清明連假之後，本週果然進入攻擊。從一開始疫情爆發的大衝擊，現況的疫情對股市只剩零星干擾，加上技術線型已經走強，估計台股未來一週有震盪走高機會。

就技術線型觀察，在K線上，昨日出現跳空缺口，今日並未回測，短期內缺口將墊高支撐，而十日均線果然走揚助漲低檔有撐，估計在9,750點。未有效跌破之前，仍然有助漲力道。在指標6RI方面，連接去年12月18日與今年3月5日的下降壓力線，近期突破之後顯示突破12,197點以來的空頭走勢，漲多後始終沒有正式回測，近期如回測將有反壓力為支持的機會，而目前連回測都沒有顯示強勢，同時就6RSI的絶對數值觀察，在60附近已經看到二天，如果60附近能夠有效站穩三天，則不排除有由跌深反彈格局轉為多頭格局，可以觀察KD值來輔助判斷。KD值低點拉上來已經接近50，一旦站上50則台股將正式翻多，所以這兩天大家不妨留意一下指標的訊號。

研判未來一週短期內9,900-9,950點不破之前，台股仍將大漲小回，估計上檔在10,200-10,300點將有所震盪不宜追高，認為個股有進入續補漲機會，多方應該利用盤中震盪補漲股站在買方。盤勢結構上，散熱、防疫概念股、印刷電路版等族群漲多壓回不宜追高，而被動元件、蘋概股、鴻海集團等股票如果關鍵價位站穩或有補漲機會，多方可以留意。