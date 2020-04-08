陶文看台股｜高出低進 營造短線機會財利

《陶文看台股》：周三（04/08）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤天夬卦】高出低進，營造短線機會財利

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，由於日犯「劫煞」與「火星」，這一天諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖吉凶

日月對沖的今天，的確有必要謹慎行事，重要吉事還是以另擇他日為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天王星和火星的刑剋現象進入緊密狀態，對於投資求財而言，這是一種警訊，那就是必須堤防突如其來的變化。

幸運的是，金星和木星與冥王星的合相也同樣緊密，代表即便震盪也無須過度憂慮，比較適宜的解讀是漲多回檔。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤跳空開高走高，展現一種報復性反彈的氣勢，指數收漲177點，量能也微幅提昇。

仔細回味昨是【風火家人】卦象預測文章中的一句話，那就是「…………再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺過了清明之後，主要的氣勢出現在多方，因此這一天容易出現始料未及的翻轉………」果然如此。

試想，瞬息萬變的股市投資求財都有機會占卜預測一二，那麼有脈絡可循的人生，又有什麼不可占卜與預測的呢！而就是為甚麼陶文為醉心於研究「易經未來學」40餘年的原因。

今日【股市黃曆】另類觀點

【澤天夬卦】是這一天（04/08三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是抉擇與轉變，對於一般事務的執行而言，這一卦代表的是該抉擇的時候，就不應該猶豫。對於投資求財而言，雖然也是如此，不過這其中卻容易出現一種現象，那就是順勢積極納財。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一天的主要氣勢雖然在於空方，而多方也相對式微，不過有意思的是，在震盪的盤勢中，容易見到短線獲利的賣壓，不過卻也出現了回檔後的承接能量。就卦象而言，這一天的震盪是正常能量的釋放，順勢而為是理想卦象趨吉避凶。

吉利方位：正西方、西北方。

吉利顏色：銀色、白色、駝色。

吉利數字：7、6、2、8。

◎本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。

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