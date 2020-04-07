藍慶賜│3月營收增長股表現亮麗

文/啟發投顧分析師藍慶賜

美國新冠病毒新增病例數有呈放緩跡象，給投資人帶來信心，激勵周一美股4大指數全面大漲，道瓊指數大漲7.73%、那斯達克指數大漲7.33%、標普500指數大漲7.03%，其中費半指數漲幅更是驚人漲幅達10.38%。美股大漲帶動週二亞股全面走揚，大盤開盤多頭氣勢如虹，盤中一度收復萬點關卡，收盤僅差4點即站回萬點之上，上市櫃指數同時突破月線反壓，創反彈走勢來的新高，若新冠肺炎得到控制之後，全球經濟將會快速復甦。

上市櫃公司3月營收將在本周陸續公布，營收增長股將受到資金的關注，已公布3月營收中，月增長與月同期增長的公司有，南亞科(2408)、威剛(3260)、台表科(6278)、宏捷科(8086)、義隆(2458)、立積(4968)、晶技(3042)、圓剛(2417)、矽格(6257)、金居(8358)、景碩(3189)、晶相光(3530)、矽創(8016)、全新(2455)、致伸(4915)、台虹(8039)、明基材(8215)、昇陽半(8028)、九豪(6127)、毅嘉(2402)、科嘉-KY(5215)、熱映(3373)、創意(3443)、牧德(3563)、宜鼎(5289)、群電(6412)、杰力(5299)、雍智科技(6683)、亞泰(4974)、是方(6561)等。

根據資策會指出，歐美新冠肺炎疫情嚴峻，電信業者與通訊品牌商訂單能見度降低，但是中國大陸疫情趨緩，第2季有機會出現5G升級潮。中國大陸第1季受到新冠肺炎疫情影響缺工、缺料，多數廠商營收受到衝擊。但自3月中旬以後已經接近完全復工，各家廠商正全力追趕訂單，預期第2季在趕工下將獲得回補；5G基地台、5G終端裝置需求依舊強勁，PCB、PA等相關概念股可望持續受惠。

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