陶文看台股｜台股盤勢上揚歡喜 區間運作策略不變

《陶文看台股》：周二（04/07）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風火家人】買黑賣紅，區間運作，策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，雖然是「歲德吉星」職事的日辰，不過由於日犯「月刑」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西北 方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖吉凶

土星和火星同時釋放合相磁場的今天，其實並沒有如農民曆所述的那麼不堪。按部就班，步步為營，是在此種天象下的趨吉避凶。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天王星刑剋土星和火星的現象依舊，對於投資市場而言，代表並不適宜執行重大抉擇，對於盤勢的影響也依舊在高科技型的部份，仍舊不宜小覷。不過幸運的是，金星和木星與冥王星的合相十分緊密，代表國際上的呵護能量獲得了預期中的效應。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤開中紅回檔，在平盤附近開始反彈，最後收在最高上漲了155點。

【天雷無妄】的震盪出現了，多方呵護的成交也出現了，買黑賣紅的策略也的確應驗了。

今日【股市黃曆】另類觀點

【風火家人】是這一天（04/07二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是溫馨與倫常，自己人都會是貴人，對於事務的執行而言，代表貴人明顯如同家人一般。對於投資求財而言，也同樣如此，而這一天最大的貴人就是呵護的力量。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺過了清明之後，主要的氣勢出現在多方，因此這一天容易出現始料未及的翻轉。

不過值得提醒的是，盤勢上揚歡喜買賣，卻不應該出現過度樂觀的追逐現象。今日事，今日畢，也就是所謂的「盤中滿手，盤後空手」。

吉利方位：東南方、正北方。

吉利顏色：芥末黃、水藍色。

吉利數字：4、5、1、3。

◎本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。

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