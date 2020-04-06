江國中│疫情鈍化下的操作策略

撰文/啟發投顧分析師江國中

新冠肺炎爆發，之前最沒有防疫概念的美國確診人數果然暴增，但對股市的影響，明顯已經出現鈍化的現象。之前股市暴跌是反映疫情即將爆發，現在股市對利空的鈍化，是反應未來的疫情即將到達高峰後的反轉。

道瓊+那斯達克+費半+德股+日股+上海股市，都修正到大主力成本附近，未來3天日轉折都是扣抵3低值、周轉折也通通仍扣3低、月轉折也同步還是扣高，所以目前全球股市是空頭下的中級反彈，反彈能否持續，端視支撐有無被跌破。

國際股市壓力+支撐觀察

支撐(三周均線) 壓力1(三日均線) 壓力2(五周均線) 道瓊 20,621 21,136 22,182 那指 7,251 7,406 7,641 費半 1,410 1,448 1,494 德股 9,362 9,547 9,772 日股 17,646(上週低點) 17,901 18,388 上海 2,850(上周低點) 2,914 2,976 台股 9,532 9,679 10,009

▲表格重點再提示：

支撐若紛紛跌破→為全球股市的強空訊號

支撐不破→屬於漲多回檔還有一次短多

壓力1過→短多攻擊+有挑戰壓力2的機會

等壓力2逼近→再幫大家追蹤後勢。

要提醒，台股跟全球股市的月轉折要到6月才會全數扣抵低值，也就是說，5月底跟6月的交接，全球股市方有確定落底的長線大轉折，目前是跌深的中級反彈波，台股若反彈逼近到上述表格提及的壓力10,009點附近，就應該要停看聽，觀察是否有解套賣壓的出籠，這才是必較穩健的策略。

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