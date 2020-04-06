江國中│疫情鈍化下的操作策略
撰文/啟發投顧分析師江國中
新冠肺炎爆發，之前最沒有防疫概念的美國確診人數果然暴增，但對股市的影響，明顯已經出現鈍化的現象。之前股市暴跌是反映疫情即將爆發，現在股市對利空的鈍化，是反應未來的疫情即將到達高峰後的反轉。
道瓊+那斯達克+費半+德股+日股+上海股市，都修正到大主力成本附近，未來3天日轉折都是扣抵3低值、周轉折也通通仍扣3低、月轉折也同步還是扣高，所以目前全球股市是空頭下的中級反彈，反彈能否持續，端視支撐有無被跌破。
國際股市壓力+支撐觀察
|
|
支撐(三周均線)
|
壓力1(三日均線)
|
壓力2(五周均線)
|
道瓊
|
20,621
|
21,136
|
22,182
|
那指
|
7,251
|
7,406
|
7,641
|
費半
|
1,410
|
1,448
|
1,494
|
德股
|
9,362
|
9,547
|
9,772
|
日股
|
17,646(上週低點)
|
17,901
|
18,388
|
上海
|
2,850(上周低點)
|
2,914
|
2,976
|
台股
|
9,532
|
9,679
|
10,009
▲表格重點再提示：
- 支撐若紛紛跌破→為全球股市的強空訊號
- 支撐不破→屬於漲多回檔還有一次短多
- 壓力1過→短多攻擊+有挑戰壓力2的機會
- 等壓力2逼近→再幫大家追蹤後勢。
要提醒，台股跟全球股市的月轉折要到6月才會全數扣抵低值，也就是說，5月底跟6月的交接，全球股市方有確定落底的長線大轉折，目前是跌深的中級反彈波，台股若反彈逼近到上述表格提及的壓力10,009點附近，就應該要停看聽，觀察是否有解套賣壓的出籠，這才是必較穩健的策略。
※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram