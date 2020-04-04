王文良|投資少 套牢多 ？！別當股票的奴隸！

文/摩爾投顧分析師 王文良

每當行情急遽向下投資人損失慘重，存股與定時定額就成為顯學，重傷的找避風港、保守的求低風險低報酬，達人、教父出版的財經書籍榮登暢銷排行，冠上:一招、輕鬆、不敗、ETF等等書名就能大賣，倒底是達人教父真從股市賺過大錢?還是要讓人以為這麼做可以賺大錢?錢可以存，股票用錢買，只有存錢沒有存股。

ETF不是史上最偉大的發明，是史上最安靜的騙局。按ETF持股比例買股票，就算零股也行，跟買ETF有什麼不一樣?不頻繁進出何須在意交易稅?發行ETF公司不費吹灰之力收取管理費根本穩賺不賠，ETF美其名追蹤指數報酬，經理人每天什麼事都不做投資人還要付錢給他們。追蹤指數報酬不如拿180萬做一口台指期貨。台指期200元一點，按目前大盤指數，一口台指期貨合約價值等於200元乘上9000點約180萬。

長期投資就是長期投資，只進不出、配息再買就是長期投資，真正追求被動收入而非資本利得。只要目的是賣股獲利不論操作週期多長，都是波段操作非長期投資。

這波大盤從12197點跌到8523點大跌3674點，台積電、鴻海、聯發科、大立光股價慘跌，跌到人說好公司不等於好投資。錯!好公司絕對是好投資；壞投資一定壞公司。什麼是投資?準備好一筆錢，第一次買進之後不賣，配息再買。不是定期定額一直買，存的錢只買第一次。同一件事至少做滿5年以上，配息再買，好公司股價跌更符合股東利益，越便宜配息後買越多，五年後配息還原本金，報酬率輕而易舉超過2成，繼續堅持配息再買，報酬率逐年遞增不遞減，股票像雪球般越滾越多，最棒的是，每天什麼事都不用做。

產業景氣波動大的股票適合追求資本利得，不適合長期投資。康控、撼訊、益通、國巨、宏達電都是血淋淋的例子，甚至很多人為了賺台積電2.5元現金股利輸掉整整100元價差。

長期投資重視穩定性絕非題材與爆發力。股神巴菲特是哪些公司股東?一望無際的產業護城河、壟斷或寡佔市場、穩定配發股利的公司。台灣最棒的公司是台積電?科技光環令人目眩神迷；先進製程使人趨之若鶩，股價300配息10元跟股價30配息3元，誰比較厲害?優質的公司需要每年要投資5000億才能維持20倍本益比?

開咖啡廳，為賣咖啡的利潤，不為賣掉咖啡廳。長期投資也是一樣，不為資本利得，為企業經營獲利。不給企業時間，哪來經營獲利?在乎股價紙上富貴永遠只當過客。沒有身為股東的自覺，如何得到企業分享獲利的快樂?

手機可以不滑，東西不能不吃。疫情導致經濟蕭條，3C與奢侈品消費預算將遭受排擠，科技產業景氣波動劇烈。麵粉不會。

1229聯華實業，連續36年配發股利。基本資料如下:

(1)聯華神通集團，控股公司。擁有14.3萬坪土地，以工業用地為主。

1.聯華製粉(100%)：

國內最大麵粉(市佔22%)及義大利麵製造廠(市佔40~50%)。

麵粉品牌：駱駝牌、蘿蔔牌、聯華牌、水手牌、新高山牌、坎佩尼亞、常春藤。

切入「預拌麵粉」，開發比薩粉、蛋糕粉、鬆餅粉等產品。

窯烤披薩店「PIZZERIA OGGI」獲義大利正統拿坡里協會證書。

有機食材通路「健康食彩」，目前26家店。

2. 聯華置產(100%)：從事租賃業務

3. 聯華氣體(50%)：國內最大氣體製造廠商，生產氮/氫/乙炔等工業氣體，其中氫氣可用於燃料電池。

4. 聯成化學(31.01%)

5. 神通電腦(35.5%)：控股公司，旗下有神達及聯強。

6. 神通資訊科技：系統整合廠，承接台北捷運文湖線系統、高鐵收費系統、機場人臉辨識系統等政府標案。

(2)前年EPS 2.35元。去年EPS 2.4元。

5年前用200萬投資聯華，於104年初以20元買進100張， 104年~108年聯華現金與股票股利合計配發1.8、1.45、2.1、2.8、2.1元，年年將配息金額在除息日開盤先墊款全買，104年底持股增至110張、105年119張、106年132張、107年151.6張到108年底為166張，逐年增加。按4/1愚人節收盤37.9元計算持股總市值629萬。持有聯華，其實不笨。

109年聯華預計配發1.6元現金與1.6元股票合計3.2元股利，假定4/6就是除息日，除息參考價為(37.9-1.6)除(1.16)等於31.67元。股息:166張乘每張配發1600元加上股票股利:166張乘每張配發160股再乘股價31.67元，265600元加上841155元等於1106755元，約110萬，還原當初200萬投資本金，報酬率55%。109年配息再買可得8.38張加上配發26.56張新股再加上原本的166張年底持股合計200張。賣麵粉也能財務自由。有人買包麵粉，公司賺錢股東就賺錢。

賺錢的方法很簡單，好公司也很多，為何散戶談起股票總唉聲嘆氣?情緒起伏大，賺錢機率小，在乎眼前利益，放棄長期目標，無法堅持，做任何事都一樣。

選好公司，投入資金，配息再買。

別當股票的奴隸。應當股票賣力工作替我們賺錢。只要有心，人人可以當股神。

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