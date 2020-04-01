陳彥蓉｜下週多方有進入再攻擊機會

文/啟發投顧證期分析師陳彥蓉

台股本週三個營業日9,415-9,698點，上下震幅只有283點，類股以印刷電路板、食品、生醫、面板股等表現相對較好。展望台股未來一週走勢，上半週大盤指數空間應該不大，下半週應該有機會進入拉抬，台股仍有很多個股將有亮麗表現，多方應該要把握近期的行情積極搶錢。

台股在技術面來觀察目前屬於跌深反彈，漲多之後中繼整理，估計整理完成之後仍有再攻擊機會。在均線方面，目前十日均線已經回穩，加上未來五天扣抵9,300點以下指數，將出現助漲力道。在指標6RI方面，連接去年12月18日與3月5日的下降壓力線，近期有突破之後表示突破空頭走勢，但是以近三日的走勢觀察，有過關壓回的現象屬於正常，KD值觀察目前仍在50以下，選股的策略仍然屬於跌深反彈的選股模式，並非齊漲的盤，下週將是選股不選市的盤勢，估計上檔9,900-10,000點上下有壓力不追高，下檔估計9,450-9,550點有支撐逢低可站買方。

目前屬於類股輪動的架構，新冠肺炎各國紛紛投入研發疫苗，近期陸續捎來好消息，零星疫情干擾短期內不會更壞，所以估計台股未來一週是狹幅震盪的整勢，結構上仍然要走補漲。技術線型上，以30日均線之下遠一點的股票續有反彈機會，或是有效站穩30日均線的股票才有翻多機會。估計未來一週,IC封測中型股，類比IC新股、手機晶片、MOSFET概念股、耳溫槍、網版製造等有補漲的亮點，多方可以留意。

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