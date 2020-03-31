王文良|股東會、除權除息前融券非補不可?!

文/摩爾投顧分析師 王文良

又到了每年空頭最頭痛的季節:股東會前2個月融券最後回補，過了停券期間後才重新開放融券。很多人排斥做空，理由不外乎:不習慣、保證金高達9成以及融券有最後回補日，空單總令人感受壓力與不安。股票跌就算了，大不了抱著套牢的股票過下半輩子，不想賣沒人會逼。放空不一樣，不願意還是要補。

融券之所以有非補不可的時候，並非制度刻意打壓空頭，是真的非補不可，不補天下大亂。股東會、除權除息，股東行使、享受權利都要造股東名冊。券由資生，券源來自其他投資人使用融資買進股票，空頭融券賣出屬無中生有，多讓一個人買到股票，等於兩個人前後買到同一張股票，融券不回補，股東人數無法統計，空頭從市場買回放空的股票還給券商，融券餘額為0，沒有人持有無中生有的股票就可以造股東名冊。

20年前錯過融券最後回補日是不得了的大事，券商申報信用違約，從此不能再使用信用戶融資融券，等同取消當日沖銷資格(資買券賣)，留下信用汙點，別家券商未必允許重開信用戶。現在規定改了，最後回補日忘記補股票?別擔心，當作期貨結算自動平倉，不過是隔日券商透過專戶自動回補空單，不算違約也沒信用汙點，完全沒事。

是不是到了融券回補旺季，空頭只能無所事事兩手空空?股神巴菲特說:ETF是本世紀最大發明之一，真的。別忘了，空頭除了放空股票，也能放空ETF，而且所有槓桿型ETF，通通不開股東會、也不除權除息、更無融券強制回補，券源充足的想空多久就空多久。

多空都該是被尊重的投資方向。看空行情放空正向2倍ETF比買進反向ETF適合。不論正向2倍ETF或反向ETF都是買賣期貨指數以達槓桿目標。買進反向ETF，行情向下時會漲，但基金淨值因為經理人管理費、換倉手續費、行情走多時產生虧損，長期會遞減，只是適合短線，持有期間越長越不划算，根本就是陷阱。

這波大盤指數最低為8523點，跌破105年7月低點8569點，可是元大台灣50反1(00632R)，105年7月在18.41元，這波最高也才到13.94元，明明大盤破底50反1卻沒創新高?因為過去幾年大盤一直漲，反一放空期貨一直賠，淨值大幅減損，大盤大跌淨值依舊不回去，或許是能下的部位也變少了。

既然正向2倍跟反向1倍ETF都買賣期貨指數，反向ETF缺點就是放空正向2倍ETF優點，長期基金淨值向下遞減。正向2倍ETF買更多期貨指數與衍生性商品追求2倍槓桿目標，行情向下基金輸得更快。

看空的人，何不放空淨值長期遞減的正向2倍ETF?也沒有最後回補日。

今年疫情爆發後上證指數從2685點漲到3074點，那段時間全世界都跌只有中國漲，國家機器干預市場扭曲股市脫離實質經濟面，當股市變成粉飾經濟的櫥窗，富邦上証正2(00633L)就是最好的放空標的。今年2月上証正2低點為38.05元，隨中國股市反彈最高來到46.9元。中國股市從反彈後的高點拉回到本波最低點2646點，與前波低點僅差距1.4%；上証正2本波低點為31.1元，足足比前波低點少了18%。上証証2從46.9~31.1元波段跌幅34%，遠高於上証指數3074~2646點14%跌幅。正向2倍ETF報酬率等於現貨2倍很正常，但34%大於14%的2倍，上証正2不僅淨值長期遞減有時也具備超額利潤。

融券回補旺季來臨，正向2倍ETF是空頭除了放空股票之外的第二把武器。

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