陶文看台股｜反彈調節 見好便收策略不變

《陶文看台股》：周三（04/01）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地澤臨卦】反彈調節，見好便收策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，雖然是「歲德合吉星」職事的「三合日」，由於日犯「月煞」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖吉凶

日月處於衝剋狀態的今天，的確可以用諸事不宜形容之。

不過幸運的是，由於天王星釋放出合相磁場，對於既定的事務而言，依舊可順勢執行之。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

天王星刑剋土星和火星的現象依舊，對於投資市場的影響也將繼續存在。

只不過，金星和木星與冥王星的合相也持續，對於政策面而言，這是種有正向消息與能量的天象。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤跳空開高，不過隨即震盪而下，幸運的是尾盤拉漲78點作收。

此種開高走低的盤勢和【山火賁卦】的見好便收預測如出一轍，你成為有智慧的贏家了嗎？

今日【股市黃曆】另類觀點



【地澤臨卦】是這一天（04/01二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是亦步亦趨，多少有謹慎的意含，只不過喜悅的成份居多。

對於投資求財而言，這是個短線有利可圖的卦象，那就是昨日的見好便收策略，今日依舊適用。從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主要氣勢依舊不在於多空，而是反彈見好便收的力道。

吉利方位：西南方、正南方。

吉利顏色：黃色、紫色。

吉利數字：2、8、0、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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