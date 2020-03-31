藍慶賜│淺談是否抱股過節

文/啟發投顧分析師藍慶賜

周一美股四大指數全面大漲3.19%至3.80%不等，同時激勵台股週二開大漲，可惜受到清明節假期影響，開盤後即賣壓湧現，指數一路拉回直到下午1點過後才見止跌，此時大盤已拉回至平盤只小漲1點，而後才見大幅買盤進場，收盤上漲78點。

大盤波段從11,525點下跌到8,523點，累計下跌3,002點，中強反彈二分之一滿足點10,024點，與月線10,026點的位階相差無幾，反彈波的走勢受制於月線反壓，上檔壓力會較為沉重。

新冠肺炎疫情在歐美仍未見趨緩拐點，股市大跌之後的反彈走勢，依舊會受到疫情的影響，目前還有很多國家處於封城狀況，想必4月初公布的經濟數據將會非常難看，若是公布的數據與預期差距過大，將會再次打擊股市。清明節假期將至，在此期間就有美國、日本、歐元區、中國，等地區的重大經濟數據公布，目前正逢多事之秋，操作策略應輕倉(低持股)以對，寧可少賺也不要將自己的曝險部位持有太高。

產業方面，因新冠肺炎疫情持續蔓延，為降低人與人之間的接觸所造成的風險，越來越多的人加入居家辦公，產業中的PC、筆電、伺服器、網通等受惠類股。新冠肺炎疫情也推升宅經濟的發展，除了電商平台、宅配物流業績大幅成長，連遊戲產業也搭上宅經濟順風車而大發利市，甚至出現任天堂遊戲機一機難求的現況。產業相關個股都出現跌深反彈的走勢，但反彈遇到月線或季線反壓而止漲時可先退出，等待拉回之後再重新布局。

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