林建發│長假之前不需要追高殺低

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股四大指數昨天又大漲了，漲幅都超過3%，換算成點數道瓊是大漲690點，美股崩跌後多頭反撲的氣勢表現得很強，也因為漲多了，短多似乎已經開始出現轉弱的現象，因為連續2天四大指數都沒有辦法再創反彈新高。

昨天台指期夜盤震盪幅度高達230點，收盤上漲88點拉出一根紅K棒；台指早盤直接跳空開高100點之後就震盪往下，最低來到9,495點下跌71點，最後收盤還是奮力收紅30點，短多慢慢轉弱無法再創新高是事實，而短空的力道卻沒有想像中強也是事實，所以長假前的台股不管多空都不需要有太高的期待。

美股道瓊指數這一波跌了超過11,000點，將近40%的崩跌，3天強力反彈了4,000點之後，大跌一天大漲一天，短多就是無法再創反彈新高，多頭反彈已經結束了嗎？同樣的台股這一波崩跌3,600點之後的強彈1,400點，即將面臨的長假導致現貨的量縮，因為短線漲多加上逆價差的擴大都助長了空頭反撲的氣焰，所以長假前追高的風險也變大了，但多頭也不用自己嚇自己，台股已經開始進入大區間的橫盤震盪。

行情可以規劃、可以分析，但永遠不要想畫線給大盤走，因為明天會發生什麼大事，沒有人會知道；常聽做期貨的風險很大，但如果只作當沖，那麼明天美股會不會大跌、外資今天在現貨有沒有繼續大賣、台股會不會再破底，跟做當沖又有什麼關係呢？

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