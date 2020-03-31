陶文看台股｜亮麗可期 見好便收為先

《陶文看台股》：周二（03/31）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山火賁卦】亮麗可期，見好便收為先。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，今天是農曆三月初八日，由於正值「月破日」的緣故，這一天諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖吉凶

海王星的刑剋雖然進入尾聲，不過影響依舊存在，因此重要吉事的確有必要以另擇他日為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天王星刑剋土星和火星的現象依舊，因此高科技股的壓力依舊不小。不過由於金星和木星與天王星的合相卻釋放出吉利的訊息，這是個短線有利圖的日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤跳空開低，不過由於支撐力道頗盛，因此盤勢呈現力爭上游的現象，雖然終場還是以下跌69點作收，不過【地風升卦】的空方釋放友善氣息得到了肯定，因此即便盤勢依舊收黑卻以留下影的紅棒作收。

今日【股市黃曆】另類觀點

【山火賁卦】是這一天（03/31二）台股投資求財卦象。這一卦說的是亮麗，對於事務的執行而言，代表的是見好便收。有意思的是，對於投資求財而言，卻也是如此。只因為這一卦的亮麗光芒來自於太陽下山的餘暉。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺只要氣勢不在於多空，而是為上漲而上漲的氣勢中。占得此卦的盤勢果然是亮麗的，因此短線有利可圖的現象毋庸置疑。

就卦象而言，這一天的盤勢可望繼續反彈，而順勢執行納財策略成為了贏家的智慧之舉。

吉利方位：東北方、正南方。

吉利顏色：紫色、紅色。

吉利數字：9、8、0、2。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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