江國中│美國展現強大國力 台股有再攻萬點實力

撰文/啟發投顧分析師江國中

今早凌晨5點川普發表的全國演說，即便被批評當初應變太慢，但目前已經積極在解決，就是我們當初在疫情一開始就說的：重點在救人+救人+救人，把疫情穩住→市場自然會恢復正常機制與循環。

川普目前的態度變得務實，而且能夠說服美國國民相信國家，記者會後的輿論反應，其沉穩的發言獲得各界迴響跟支持，這點就是美國國力強大的原因，當喚醒國難意識時，會更凝聚團結力量，也會激勵民間大企業投入更多軟體和硬體資源來支持國家。

當然現在狀況還很艱辛，但伴隨物資調度能力以及硬體設施建設快速，目前看起來，可能在未來兩週內美國失控的疫情，就會陸續傳出好消息。

美股本周起的周轉折正式扣抵3周的低值，按照轉折的慣性，最保守都會有一根周線紅K可以期待。

對應到台股的推演，主力成本：上周五出現第一階段結束後的過熱拉回洗盤+換手黑K。日轉折：支撐在9,495點。周轉折：本周起連續3周扣抵分別是：8,571 + 7,176 + 8,076點的超低值，因為月轉折3、4、5月都仍是扣高值，就控盤轉折的理論而言，未來3周至少還會有一根周線的紅K棒。

沙盤推演：本周回測能夠守住9,495點的大主力支撐，+五日均線9,451點+最後多空轉折防線9,406點，那本周起就可以用以盤代跌的方式，醞釀清明節後周線紅K的周線反彈紅K。

今天台股開盤下跌283點，在守住9,406多空轉折支撐隨即又站上9,495，在60分鐘K線的形態上，目前是標準符合123法則：1突破+2拉回+3攻擊的空頭浪潮轉多頭浪潮的態勢，接下來面臨清明連假的買賣壓，若能守住9,495點再過9,693點，按照週轉折的慣性，清明節後台股有攻擊與挑戰萬點的實力。

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