狄驤 | 國安基金護盤後 台股是V型反轉或剩逃命波？

國安基金進場後,台股接下來是V型反轉或只剩逃命波?為何能夠避開前波崩盤的老手,總是死在反彈逃命波?

今天分享部落格達人：狄驤於3月21日在PressPlay分享一篇：【新手死在接刀子 老手死在搶反彈：國安基金進場 小心絞人肉機行情再現！】，對於國安基金進場後台股未來走勢有其見解與剖析。

如果股齡超過十年以上，就應該知道為何狄驤會說，新手總是死在接刀子，老手則死在搶反彈。

尤其是，每當大盤超跌，跌到逼出國安基金進場後，接下來的反彈行情，忽上忽下或是還沒彈到均線反壓就急崩，往往讓那些能避開前波崩盤的老手，死在這種充滿不確定性的反彈行情裡。

除非3月23~27日出現效果很好的解藥，讓疫情快速受到控制，否則，疫情肆虐歐美各國的變數，加上油國之間搶奪定價權的紛爭，會讓盤勢可能出現的大幅反彈受到壓抑，或連漲攻高也無力，加上國安基金進場護盤，要跌也跌的不乾脆俐落，這種沒有方向或漲跌幅沒有節奏的反彈行情，真的會讓老手也猜不到，隔日的盤勢是哪一方控盤，到底是要出剪刀或石頭，而且只要猜錯幾次，就算老手也會崩潰失眠，元氣大傷。

因此，3月23~27日的行情，算是坑殺老手的反彈期，新手在前波單邊崩跌時，往往都很勇敢樂觀的去接刀子，如果祖上有德沒有畢業，在此衷心建議：在國安基金進場後的反彈期，逢高有賺就出場吧，千萬不要見漲追高，更別指望盤勢在短期內就會V型反轉，直攻12,000點，讓投資人解套或大賺一波。

相對的，那些能在股市裡活到十年以上的老手，狄驤也勸資深投資者們把資金控管好，在操作上，最好只用一成到三成資金，去玩你猜我猜大家猜的遊戲，就算猜錯，還是有錢吃飯和交房租。

畢竟，接下來的反彈期劇本有太多套。

除了V型反轉或逃命波，也有可能出現橫盤整理，或三角收斂的多空決戰的走勢，許多投資朋友在問的上飄旗形也可能出現，當然也有可能拉出連續五根長紅的軋空秀，讓空軍又崩潰出場。

因此，在疫情和油國鬥爭的利空沒有好轉前，不管做多做空，大家最好還是保守一點。

尤其在國安基金進場後，因為他只守不攻，一旦盤勢拉高他也會先倒貨拿回現金，樂觀做多的朋友，在投資策略上，最好還是回歸「總體經濟」的主軸，根據大環境背景下的總經參數，來判斷全球經濟是否真的已經走空，或仍只是短期的非經濟面衝擊，再來擬定「交易計劃」，才不會被國安基金進場後的護盤干擾或誤導，反而造成更大的損失。

總之，台股接下來會怎麼走呢?

這是3月20日國安基金進場，強漲五百點後，最多人都在問的問題。

當然了，更多投資朋友關心的是：

台股接下來是V型反轉，出現報復性攻擊，快速站上多頭呢？

還是只剩反彈逃命波?如果是反彈，會彈多久？

最重要是，全球經濟還有救嗎？四月解藥出現就止跌回升？

或是中長期空頭趨勢沒變？

這些問題，狄驤在3月22日即將發佈的【超深Ｖ周報】中和大家分享他的觀點。

畢竟，目前盤勢已來到中長期多或空的十字路口，這是一個判斷未來一年甚至三年以上，經濟走多或空的關鍵時刻。

因此，不管你是新手或老鳥，我都希望大家可以聽聽我的觀點，再謹慎評估後，做出自己的投資決策。

否則，一旦押錯方向，不管盤勢可能會再崩三千點或強彈一千點，若忽略的潛在 風險和損失，才是壓垮你的最後一根稻草。

本文由狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

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※本資料由 PressPlay 提供，其內容為作者個人心得分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。

【狄驤】 暢銷職場勵志作家

《商業周刊〉百萬人氣專欄作家

兩岸資深投資人

目前專職寫作，著作曾多次登上博客來網路書店［商業理財類］暢銷排行榜第一名。

著有：《30歲後，你會站在哪裡？》1~3集、《富不是命定，而是習性使然》 1~3集 、《其實，鈔票不是錢，不景氣也不是壞事》、《10年後，你想成為流浪漢還是富翁？》、《狄式白話【總體經濟學】》