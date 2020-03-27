郭憲政｜由蘋果股價看台股

文/啟發投顧分析師 郭憲政

本波蘋果股價由327美元下殺至前低至212美元，跌115美元，以切割率來看研判蘋果股價由142美元起漲至327美元回檔0.382位置256美元，本波第一波回檔位置256美元完全命中，由327美元下殺至256美元反彈0.618位置299美元，結果反彈至304美元即下殺亦符合切割率技術。

304美元見高下跌，本波段由142美元起漲至327回檔0.618位置212美元，3月23日低至212美元亦符合規劃，至此完全符合切割分析，依此大原則看全段低點大波低89美元起攻至327美元回檔，0.618位置179美元，符合108年6月3日的月線K低170起攻諸多預判，暗示下波再破212美元回測170美元機率十足高。

就台股加權指數量價套牢與缺口理論來看，1月30日向下跳空缺口K量2,758億元、3月9日向下跳下缺口K量2,317億元、3月12日向下跳空缺口K量2,705億元、3月13日向下跳空缺口空3,028億元，單這四缺口套牢量即達兆元。試想主力會用大資金推升股價來克服上述大套牢量嗎？答案明顯。其中最大量3月13日K量3,028億元位置9,636－10,171點已成初步壓力區，研判至此區間將會有大量賣壓出籠，故不宜見漲追多，謹慎為宜。以台股台積電為例，346元下殺至235.5元，反彈0.382位277元，反彈0.618位303元，台積電攻至286元亦進入277－303間的壓力區，雖國家隊有護盤現象，但國家隊的主要任務是穩定護盤台股而非攻擊。

另提示要注意短線加權指數自低檔反彈到高檔已漲1,400點，個股短線漲幅超兩成以上則不宜追多：玉晶光(3406)、穩懋(3105)、南亞科(2408)、聯發科(2454)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、瑞昱(2379)、祥碩(5269)、鈊象(3293)、世芯-KY(3661)等。