陶文看台股｜低進高出 營造短線財利

《陶文看台股》：周五（03/27）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火雷噬嗑】低進高出，營造短線財利。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，「月德合吉星」今天，按理說應該是個吉利的日辰，不過可惜的是，由於日值「往亡日」的緣故，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖吉凶

天王星會相，土星釋放刑剋磁場，重要吉事的確有必要另擇他日為宜。

不過幸運的是，水星適時扮演和事佬角色，對於事務的執行而言，還是適宜以聰慧的方式順勢執行之。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天王星和土星的刑剋，多了太陰星的參與，對於投資市場而言，代表市場心理面的壓力依舊強大。

不過幸運的是，由於金星合相木星、冥王星、火星的現象持續，對於投資求財而言，這是一種短線有利可圖的象徵。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤果然上演震盪的戲碼，指數開高震盪走低，再從最低點9565點反彈而上，終場收在9736點，上漲了91點。不過，量能卻以萎縮的方式呈現。

回顧昨日卦象訊息，發覺十分吻合，那就是「就卦象而言，震盪是占得此卦的盤勢的必然，而所謂的『機會財利』也油然而生」。

今日【股市黃曆】另類觀點

【火雷噬嗑】是這一天（03/27五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是「萬事具備，只欠東風」，同時也訴說著一種「不要急於一時」的訊息。

對於投資求財而言，也同樣如此。亦即盤勢出現消息面的鼓吹而活絡，不過追逐躁進卻是不受到鼓勵的投資法。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然空方氣盛，動作頻頻，並且出現了危害多方的舉動。

按理說此種卦象的盤勢應該是崩落的，不過幸運的是，由於多方的後繼能量頗盛，代表市場的樂觀氣氛依舊濃厚，而也就是此種卦象，這一天的盤勢震盪愈大，財富愈豐碩。

吉利方位：正南方、正東方。

吉利顏色：紫色、水晶綠。

吉利數字：9、3、2、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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