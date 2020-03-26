莊佳螢｜台股震盪打底 把握進場機會

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美股道瓊工業指數連兩天反彈，昨晚仍上漲495點 ，以科技股為主的那斯達克跟費城半導體指數，分別下跌33.56點及19.25點，也讓今天台股呈現震盪走勢；不過在國安基金的護盤之下，終場加權指數仍上漲91.61點，收在9,736.36點，漲幅0.95%，順利站穩9,700點大關，成交量1,532億元，看到量縮，明顯看到在國安基金進場後，恐慌賣壓已經逐漸減輕，台股可望進入整理格局。

但即使是如此，很多投資朋友在這個階段，都很害怕這個行情再修正，因為先前的快速下跌，已經嚇死一堆散戶，不敢逢低買進就算了，還在十年線以下拚命去放空股票，變成低檔作空又再套一次，變成慘戶；實際台股在這個階段，就算還有修正行情，空間也已經不大。

分享三個消息，給投資朋友一點信心，第一個消息【柏南克的看法】，柏南克是前FED主席，在2008年金融海嘯時，他推出量化寬鬆政策，事後證明他的作法拯救了全世界的經濟，這樣一個大人物，柏南克認為這次疫情比較類似於天災，對企業的影響是短期，跟2008年金融海嘯或1930年經濟大蕭條，是完全是不一樣的。他樂觀的認為短期內經濟將會快速恢復反彈。第二個消息面是空頭總司令【橋水對沖基金】，這是全世界最大空頭，專精於做空各國股市，橋水這次一樣放空歐股賺了將近40億歐元；但在3月20日之後全面減碼空頭部位，這個【基金界大咖】反空為多，是一個重要指標。第三個消息【融券強制回補啟動】，隨著股東會陸續敲定，台股的融券回補啟動，在4月底之前將有上市櫃893家公司，共101億元融券餘額將會面臨【強制回補】。由於這波融資斷頭停損，讓很多上市櫃公司券資比都飆高很多，搭配國安基金進場還有庫藏股的實施，軋空行情已經是箭在弦上。

這波快速下跌已經讓許多散戶投資信心完全喪失，但是往往是這個階段，主力會選擇默默地進場佈局，因為這個時候是撿便宜的最佳時機，所以看法不變，財富重分配的時機已到，如果以全年度來看，上半年已經確定是低點，下半年遞延的需求將會爆發，現在就是進場好時機，可以好好把握。

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