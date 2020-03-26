黃勇文│淺談跌深反彈盤勢

文/資深分析師黃勇文

台股從1月初的高12,197點跌到日前低檔8,523點，累計下跌超過3,600點，跌幅將近30%以上，算是災情嚴重，外資3月份以來賣超金額超過3,400億元，全球政府紛紛降息且寬鬆政策救市，美聯準會推出無上限量化寬鬆(QE)措施，以確保經濟成長和就業順暢；國安基金宣布進場帶動台股往上，有助於穩定市場信心，而台股從低檔反彈將1,000點行情，投資人該如何看待未來台股的方向。

美股四大指數都跌破川普當選總統時的位階，很明顯美股上漲是由資金的帶動下翻揚，由於美聯準會降息快速，未來如果沒有貨幣政策的幫助，整個未來金融市場復甦會更嚴峻挑戰。雖然美股都出現千點的反彈行情，屬於報復性的彈升，對於金融市場來說，未來只要疫情沒有緩和或是降溫，整體全球經濟持續尚未能樂觀看待。

台股近期受到疫情影響，全球疫情高峰尚未到來，許多企業停止營運，在確診人數不斷的增加中，對全球經濟造成急凍，而油價也開始慢慢地從谷底反彈，似乎第一波下跌段已經短時間結束，後來配合政策作多，出現反彈契機。外資預估美國經濟將會率退，對於金融市場當然屬於跌深反彈視之，必須等站穩月線之後才有機會，才有利於築底；未來假如又跌破前低8,523點，此時操作股票時須當心，當然操作跌深反彈的股票，就是快狠準，當有行情產生時，快進快出大概都是幾天行情的表現，當有獲利空間時，可以逢高慢慢調節。

回到台積電(2330)短線跌到235.5元，出現長下引線，短線盤面出現反彈的空間，持續在年線上下震盪，未來上方受到季線與半年線的壓力，想要攻過高其實也不太容易，還是以跌深反彈視之，未來先有築底擴底完成才有利於多方表態。

※本資料由資深分析師黃勇文提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram