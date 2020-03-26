陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》：周四（03/26）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火天大有】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，由於日犯「月害」，再加上正值「受死」之日，這一天諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖吉凶

世紀會相的群星們同時釋放出刑剋磁場的今天，諸事不宜的說法只是剛好而已。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天王星和土星的刑剋繼續，對於投資市場的影響也持續。

金星合相木星、冥王星、火星的現象也持續，對於投資求財而言，這是一種憂喜參半的寫照，回歸現實面的角度來說，那就是震盪了！

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤繼續上演跳空開高走高的戲碼，看起來大盤已然回神了。終場以上漲359點作收，量能出現微幅增溫。

回顧昨日卦象文章的部份內容，發覺許多值得玩味的地方，那就是「卦象出現了多空俱弱……，按理說不值讚許……。」以及「多空排列出現微妙轉化……，短線氣盛的空方延續昨日的善意……」。

今日【股市黃曆】另類觀點

【火天大有】是這一天（03/26四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是亮麗而豐盛，對於事務的執行而言，這一卦的卦象語言是「有花堪折直須折，莫待無花空折枝」，說的是見好便收。

對於投資求財而言，雖然未必盡然如此，不過也十分接近了。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺高出低進的訊息的確十分明顯，這一卦中的多方氣勢雖然明顯，不過後繼力道不盡理想，而空方氣勢雖然處於劣勢，不過對於盤勢的正向發展還是具有不小的影響。

就卦象而言，震盪是占得此卦的盤勢的必然，而所謂的「機會財利」也油然而生。

吉利方位：正南方、東南方。

吉利顏色：紅色、芥末綠。

吉利數字：4、5、9、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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