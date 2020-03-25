陶文看台股｜逢低承接 營造短線機會財利

《陶文看台股》：周三（03/25）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤天夬卦】逢低承接，營造短線機會財利。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是日犯「厭對」的「月建日」，這一天通宜用事。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖吉凶

太陰星處於悠閒狀態，在不受外界干擾的情況下，這是個有機會心想事成的日辰。

金星相位依舊理想，重要吉事事宜順勢執行之。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天王星和土星的刑剋更加明顯，對於投資市場的影響依舊顯著。

不過幸運的是，金星和處於會相狀態的木星、冥王星、火星的合相更加緊密，這是一種好消息，那就是政策護盤出現了效益。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤跳空開高走高，終場以上漲395點作收，不過量能相對式微。

【火山旅卦】的卦象訊息於此已可一窺究竟，那就是「價漲量並未同步」，以及「卦象中氣勢旺盛的空方並不為禍，反而釋放出援助多方的能量」。盤後看來，果然如此。

今日【股市黃曆】另類觀點

【澤天夬卦】是這一天（03/25三）台股投資求財卦象。這一卦說的是抉擇與關鍵性的變化，喜悅是箇中訊息，而貴人卻也是不可或缺，對於事務的執行而言，今日這個【澤天夬】的卦象排列，屬於吉利的等級。

對於投資求財而言，同樣如此。而其中的「貴人」，則是「政策」與「外資法人」。從卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象出現了多空俱弱的現象，按理說這不會是個值得讚許的卦象。

不過幸運的是，由於卦象中的多空排列出現了微妙的轉化，那就是虛弱的多方力爭上游，而短線氣盛的空方延續昨日的善意，繼續對於多方提供鼓勵，因此即便市場追價意願不強，卻也容易激起支撐的力道。就卦象而言，這是個事宜逢低進場承接機財利的盤勢。

吉利方位：西北方、正西方。

吉利顏色：白色色、金黃色。

吉利數字：6、7、8、2。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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