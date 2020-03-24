藍慶賜│跌深反彈行情

文/啟發投顧分析師藍慶賜

歐美諸國輕忽新冠肺炎傳染的破壞性，短短一個月內新冠肺炎病毒擴散至歐美全境，造成義大利、西班牙封城，美國全境都有疫情傳出，有5個州全面管制。另外，新冠肺炎在東南亞也造成嚴重疫情，菲律賓、馬來西亞也傳出封城，以杜絕疫情蔓延擴散。

美國聯準會大幅降息將利率降至0%，無奈新冠肺炎疫情在美全境肆虐，單靠降息刺激不足以挽救經濟下滑，美國政府計畫2兆美元搶救市場，聯準會再出招QE無上限，周一費半指數率先反彈3.36%，才止住美股持續下滑破底的危機。

今年以來報價逐步上漲，近期又受到新冠肺炎疫情影響，在菲律賓、馬來西亞設廠的被動元件大廠，於馬來西亞設廠的公司包含華新科(2492)、奇力新旗下旺詮，以及日商村田、Nichicon、Nippon Chemicon、Panasonic，於菲律賓設廠的公司則有，日商村田、韓國三星電機等，大多以日、韓大廠居多，雖然台廠也有，但台廠於大陸都設有生產基地，大陸已經全面復工；相對於日、韓大廠，台廠將會有轉單的機會。

指數超過3,500點的大跌之後，上市櫃股票都幾乎已成空頭走勢，此時國安基金備妥5,000億元銀彈進場護盤，也有上百家上市櫃公司啟動庫藏股買回自家股票，短線有跌深反彈的機會，雖然有上漲機會，但最好找尋有題材的個股，比較受資金的青睞，在題材方面可留意，5G、AI、電動車、智慧手機、網路設備、伺服器等。反彈上漲走勢中會遭遇到層層套牢賣壓，搶反彈遇到反壓時應先退出，以免震盪時獲利回吐。

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