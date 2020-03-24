陶文看台股｜台股價跌量縮 有短線財利機會

《陶文看台股》：周二（03/24）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火山旅卦】短線區間，營造機會財利。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，由於日犯「橫天煞」和「 遊禍」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖吉凶：

日月會相，土星合相，對於既定的事務或按部就班執行的事務而言，這是個值得順勢而為的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天王星和土星的刑剋逐步明顯，對於高科技類股而言，容易成為影響整體盤勢的標的。

金星也逐步進入處於會相狀態的木星、冥王星、火星的合相區，對於投資求財而言，此種天象代表許多讓人驚訝的政策利多將會出爐，投資人可趁著金星相位理想的時候，營造順勢財利。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤跳空下跌，指數在盤面下震盪，終場以下跌344點作，【風火家人卦】再度展現劫財的功力，不過量能萎縮的現象被市場解讀為跌勢趨穩。

今日【股市黃曆】另類觀點

【火山旅卦】是這一天（03/24二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是旅行、旅人，既有辛苦的一面，同時也有樂趣的部份，不論是哪一種都需要務實的心態，因為旅途是需要逐步完成的。

對於投資求財而言，自然也是如此，只不過這一天最容易觀察的將同樣會是量能的萎縮。

如果價跌量縮是好事，那麼這一卦就不會凶卦，辛苦自然容易換來好的回饋。

不過可惜的是，從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方氣勢依舊不佳，因此盤勢想要得到好的發展恐怕是不容易。

然而幸運的是，卦象中氣勢旺盛的空方並不為禍，反而釋放出援助多方的能量。

占得此卦的今日，可以預期的現象是，大盤上漲不易，不過下跌卻容易出現支撐，因此區間運作成為了理想的短線贏家策略。

吉利方位：東北方、正南方。

吉利顏色：咖啡色、正紅色。

吉利數字：8、9、2、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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