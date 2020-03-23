廖祥安│危機入市或危機退市

撰文/啟發投顧分析師廖祥安

這次新冠肺炎從中國蔓延到歐美，引發全球金融市場高度恐慌，同時也創造出許多的歷史紀錄，包括多次觸發熔斷機制、VIX恐慌指數單日暴漲42.99%、國際油價暴跌近三成、聯準會一口氣降息四碼等，這些場景更甚於當年金融海嘯，可說是前所未有。

美股近期暴漲暴跌，顯示市場依然存在著高度不安的情緒，也帶領全球股市走入空頭，台股在快速跌破年線後，上週五出現一根帶量的長紅棒，順勢封閉前一天的空方缺口，短線止跌反彈意圖明顯，至於何時能真正落底，則仍需靜待量能萎縮至千億元附近，且外資轉賣為買後才能進一步確定。

為了化解股市頹勢，各國必定會快速全力救市，台股也在國安基金銜命進場下，化解再破底危機，國安基金每每能力挽台股的頹勢，當然有其存在的價值，是自由市場的必要之惡。隨著2月營收已全數公佈完畢，在選股上除了專注企業獲利之外，公司本身財務體質也非常重要，可從具備高殖利率或政府基金逢低承受的個股去篩選。

疫情如何發展沒人說得準，但疫情終究會過去，目前手上現金滿滿的人已蠢蠢欲動，一旦疫情穩定下來，在全球資金寬鬆的大環境下，不排除再出現一波熱氣球效應，趁著危機入市，是投資市場永遠不變的真理。

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