陶文看台股｜03/23-03/27股市黃曆

《陶文看台股》：（03/23至03/27一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷澤歸妹】高出低進，躁進是大忌諱。

【本週股市黃曆】

上週台股下跌了894點，而且是第二根爆量下跌的周線，10年線更一度跌破，在國安基金宣佈進場護盤的氣氛下，周線留下了七百多點的長下影線，而這些現象對於上週【澤天夬】周卦而言，雖然不盡然全部符合，卻也出現了許久不見的522點反彈日線，而市場也普遍認為支撐點出現了，至於後續將會如何發展，且讓我們繼續用「易卦占卜」的方式另類解讀下去。（【股市黃曆】作者：陶文）

時序進入3月最後一週，雖然本周二（3/24）是三月初一，不過節氣還是在卯月的範疇中，同時也是【坤為地卦】的政策運作範圍。就年卦中的多空架構角度觀察，發覺「卯月」雖為力爭上游之月，不過礙於後繼力道並不明顯，因此對於回歸現實面而言，在疫情還未獲得控制之前，恐怕還是不宜過度樂觀。

【風火家人】是「與人分金」的卦象，白話地說也就是所謂的「劫財卦」。不過從陶文執筆觀察投資市場，占得無數【風火家人卦】的經驗中，一口氣下跌2058點的機率還是真的是絕無僅有（3月還有一週）。然而，就時序進入3月最後一週，而月卦中也出現了短線支撐看來，即便這是技術性的反彈，還是有機會獲得一定程度的延續。

【雷澤歸妹】是本周投資求財卦象，這一卦說的是「積極，不著急」。在整體氣勢還未完整之前，所有的變化都有必要以短線機會的方式解獨為佳。雖然如此，短線反彈獲得延續的現象，還是在卦象中獲得觀察，尤其是上半周。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺也是如此。反彈的能量獲得了短線多方的支持，即便主事的依舊是空方壓力，不過營造短線財利的機會是明顯的。然而即便如此，還是需要體醒的是，由於多方後繼力道不如預期，而支持的能量也不明顯，因此躁進將會是卦象認為的大忌諱。

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