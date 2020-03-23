陶文看台股｜謹慎運作 買黑賣紅營造短線財利

《陶文看台股》：周一（03/23）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風火家人】謹慎運作，買黑賣紅營造短線財利。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，「歲德合吉星」職事的今天，除了不宜開市外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖吉凶

太陰星與海王星會相，合相「世紀會相」天星群（木星、冥王星、火星），這的確是個吉利的日辰。

重要的是，謹慎地做，執著地做，專業地執行……………。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星進入了冥王星、火星和木星的刑剋區，雖然國際財金政策相繼祭出就是策略，不過可以預判的是，震盪只會多不會少，因此只能買黑賣紅，積極介入將會是忌諱。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

上週五台股大盤開高走高，指數收紅552點，只可惜相對於前一日的下跌537點，指數收紅，量能卻相對式微。

好一個如日中天的【火地晉卦】，果然亮麗。而相對於前一日下跌537點的【地火明夷卦】，果然是白天夜晚清晰分明。

卦象文章回顧：「仔細想想會覺得十分有意思，因為昨天占得了黑暗籠罩的【地火明夷卦】，大盤跌了537點。而今天卻占得了如日中天的【火地晉卦】，一個是黑夜，一個是中午時刻，天壤之別。」

仔細想想，瞬息萬變的投資求財都有可能占卜預知一二，那麼有脈絡可群的人生，又有何不可占卜呢！

感謝老祖先留下的智慧，更感謝自己善加應運。

今日【股市黃曆】另類觀點

【風火家人】是這一天（03/23一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是家庭的倫常與溫暖，在外頭受到了挫折或傷害，可以回到家裡療養，這是個溫馨而幸福的卦象。

不過對於投資求財而言，可就不是如此了！

「與人分金」說的是家人、兄弟、朋友有通財之義，說白一點那就是劫財。

可以預判占得此卦的盤勢並不樂觀，因此謹慎與小心又成為了提醒的話語。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然多方主事，但氣勢明顯不佳。

不過雖然主要氣勢在於空方，卻依舊出現了值得期待的善意。

因此盤勢上漲不易，下跌可以預期。然而，買黑賣紅營造短線財利的策略，今日卻依舊管用。

吉利方位：正東方、正北方。

吉利顏色：芥末黃、天空藍。

吉利數字：3、4、5、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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