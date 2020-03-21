李鎮宇｜4月是最殘忍的季節

台新投顧總經理李鎮宇

美

國詩人艾略特著名長詩《荒原》，開頭就這麼寫道：4月是最殘酷的季節， 由荒原上長出了丁香，把追憶跟願望揉合再一起， 再用春雨催促那遲鈍的根芽。投資人現在處在墜落的3月，面向殘忍的4月，迎接希望的5月；只是很多人疑惑，到底發生了什麼事？

故事從大陸武漢華南海鮮市場的一個小小病毒開始。原本2020年初金融市場一片樂觀，美國勞動就業強勁、經濟表現仍佳，2月12日道瓊工業指數盤中創下歷史高點29,568.57點；然而最先感染的中國大陸因發布各類小區管理，導致供應鏈斷鏈，工廠停工、陸空運停擺，原物料需求急凍，航空業原油需求大減致油價下跌。之後沙烏地再揮重捶，開打油價戰，油價崩跌69％，以能源公司為主的高收益債市產生急挫。

此外，病毒開始在國際擴散，韓國、伊朗、義大利等地急速惡化，全球擴散速度加快，世界衛生組織（WHO）3月11日宣布COVID-19已為「全球大流行」，衝擊全球金融市場快速下行，油市、債市、股市、匯市動盪加劇。

造成金融業投資部門或投資公司持有部位帳面價值急速減少，淨值甚至有轉負疑慮，出清持有部位更加劇下行速度，現金不再是垃圾（Cash is trash）而是國王（Cash is King），金融業交易部門、融資部門等各部門紛紛加大現金部位，造成市場流動性急縮，迫使美國聯準會3月15日在假日緊急召開電話會議，將聯邦基金利率由1.00～1.25％大降1個百分點（4碼）至0～0.25％，公開市場附買回交易擴大至1兆美元，隨後追加5,000億美元，鉅額挹注市場流動性，並緊急實施量化寬鬆（QE）7,000億美元。全球金融市場恐慌再現，甚至超過2008年雷曼兄弟倒閉潮。整個3月是向下墜落的月份。

但是4月狀況恐怕沒辦法快速恢復，以先前最為嚴重的中國、韓國、伊朗、義大利染疫病例觀察，病例數一開始非常緩慢增加至一個破口後，變成指數型快速拉升；以中國1月23日開始嚴格封城等管控措施下，至3月18日近兩個月才略趨緩；主要歐美國家3月初才開始陸續爆發，預期4月可能還看不到全球疫情趨緩情況。

此外，美國股市自2月12日高點崩跌，多次跳空下跌又多空劇烈震盪，已造成高點價位層層套牢資金，短期已無力回彈；加以各國紛紛鎖國致全球冰封，影響的已不止製造業生產的產業供應鏈問題，消費急凍造成全球需求急縮，將陸續衝擊實體經濟表現。

彭博調查Q1中國經濟成長率已降至3.3％，預料全球企業第一季營運財測都將陸續下修，一、二季財報表現都將大幅低於年初預期，4月將是殘忍的月份。

雖然4月是最殘忍的季節，但或許5月會是轉機。近期由美國、伊朗多位學者合作發表研究，發現新冠肺炎病毒在特定緯度及相應的氣溫下，傳染力遠高於其他環境；目前確診病例急速增加的國家，大致分布在北緯30～50度之間；這些國家均有兩個共通點：1.大多數時間日內溫度在攝氏5～11度之間；2.溼度較低。

在上述溫度帶之外的地方，如更高緯度（俄羅斯、加拿大），或低緯度（中國南方省分到東南亞），確診數及死亡數明顯較少；中國華中地區（包含湖北省）近期已逐步升溫至11度以上，似乎亦對控制疫情有幫助。

根據美國2019年氣溫趨勢，主要城市於5月均溫升至11度以上，預期美國5月中旬後疫情擴散速度可能趨緩，金融市場最慢也將在4、5月之間開始回彈。

這波新冠肺炎來勢洶洶，至今全球疫情未見緩和，最能比較的便是2003年SARS案例。在SARS期間的第二季確實重創台灣出口，傳統產品受國際油價回落衝擊，年增率明顯回落，電子產品則多單季回落；國內亦受疫情擴散影響民眾消費、旅遊意願，當時來台旅客人數最大衰退83.5％，衝擊旅遊業、餐飲業、零售業，惟6月疫情高峰一過後即快速回升，重返成長趨勢。

期望今年夏季快些來到，讓新冠病毒傳播速度減弱，讓各國有時間有機會去抑制及控制疫情不再惡化，若能如SARS在夏天全球解除風險，則上半年被壓抑的消費將大爆發，全球需求可望遽增，期待下半年經濟與市場都會有不錯的表現。

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