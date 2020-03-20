郭憲政｜從蘋果股價看台股電子股

文/啟發投顧分析師 郭憲政

全球股市以美股馬首是瞻，而美股在消費性電子業以蘋果為翹楚，而台股諸多電子業依附蘋果各3C產品生產營運，故蘋果股價枯榮即連動台股蘋供鏈。

細剖蘋果股價有利研判台股電子股走勢，先前提及蘋果股價322~358美元間為空抵區，1月29日見高327美元，則以預算式切割率來看，89美元上升至327美元回檔0.382位174美元，回檔0.618位141美元至3月8日止蘋果股價殺低至237美元，離回檔0.382位174美元仍有26%回檔空間，依此對照則台股電子指數位置407點向下修正，26%位置300點附近，3月19日電子指數384點，仍有向下修正空間。再看外資多空風向球的台積電，3月19日股價位248元，在前密集近200元有平台支撐，則向下靠攏200元即有向下19%的修正，依此研判，台股電子股向下仍有其必要，除非有重大性利多扭轉。

台灣50反1及VIX富邦恐慌指數等兩檔反向ETF之外資持股暴增至171萬張及86萬張，而正向ETF台灣50的外資持股降至低水位只持11萬張，上述三檔ETF足見外資避險看空台股無疑，更遑論外資本月大砍台積電達42萬張，也影響市場再次砍殺電子也不意外。下波必須研判空方，將狙殺股鎖定高位階股，高位階股即指股價位相對高檔未隨本波大幅重挫股，如鈊象(3293)、智邦(2345)、矽力-KY(6415)、亞德客-KY(1590)、瑞昱(2379)、漢唐(2404)、嘉澤(3533)、健策(3653)、昂寶-KY(4947)、台勝科(3532)、倉和(6538)、環球晶(6488)等，上述股若反彈，易為空方狙殺標的。

金管會突然發佈平盤以下禁空令，在技術線型偏空格局及全球經濟衰退下，只視為於事無補的小影響反彈，仍宜小心急跌轉為短彈後進入盤跌段，走回偏空格局軌道。