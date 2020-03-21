近期新冠肺炎疫情發展意外地加速，歐、美大國確診人數直線上升，嚴重衝擊到實體消費與投資信心，引發大量的主、被動基金從國際巿場中被贖回，” Cash is King ” 的想法成為當下的主流，變現讓歐美股巿近期已大幅修正3~4成，台股也跟著下跌2成，其中佔權值最大的護國神山–台積電，也不敵賣壓，自高點346元以來，台積電也下跌21%，三大法人從台積電身上提款達65萬張，若以一張平均310元計，已賣超變現2千億，外資今年總計賣超台股4000億，但很詭異的是台幣匯率居然沒有明顯貶值，頂多只算在盤整，外資變現後似乎也沒有大幅匯出，這可能會是未來疫情穩定後的伏筆。

今天分享部落格達人：船長於3月16日在PressPlay分享一篇：【台積電跌到哪，你會加碼？】，對於台積電最近股市表現有一番透析。

(本篇文章為船長個人心得分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

我們原先在歐美疫情未爆發前認為台積電在300元整數關卡可能會有支撐，但不幸疫情發展讓巿場也意外，跌破整數關卡後，下一個支撐點在大頸線。

台積電今年7奈米之後，Q2會接著5奈米，幾乎都已經確定訂單，從蘋果、AMD、高通、Nvidia、聯發科、Xilinx、展訊，甚至今年手機銷售會衰退的海思，都是以台積電的先進製程為主要或是唯一的平台，不管是5G晶片、AI晶片、高速運算晶片，都是科技業發展必需的核心，只是熱銷時間有沒有被疫情拖延到而已，消費端的5G手機晶片可能會多少受到影響，但其他基站、伺服器、AI等可能反而還要加速進行。因台積電先進製程產能較緊，各IC設計廠也不敢抽單，怕萬一景氣回來，單子就插不進去了。

台積電年初的法說會上，董事長曾說，今年台積電展望會”大大的樂觀”，說出來的數字很驚人，當時是說晶圓代工業今年估計會成長17%，台積電會超過平均，也就是說隨便都成長二成，當時尚未有這麼嚴重的疫情，所以現在可能要打個折，若打個對折，依然會有1成以上的成長率，這在亂世之中已是十分傲人的成績 ! 我們可以逐月來檢視，首二個月的月營收已成長41%，因訂單基本上都是3~6月的能見度，所以目前都還在軌道上。

(財務資料來源:財報狗)

總體需求不如年初預期，最終的確多少會影響到最上游的台積電，以3月之後巿場各家分析師的預估，今年EPS都有下修，大約下修0%~21%，中位數大約是下修3.4%，今年估計EPS的中位數約16.5元，若再打個折抓15元，則目前本益比約在18.4倍，雖然船長不太看本益比，但通俗的來看，以一家國際級的最大IC代工廠來說，目前的價格已不貴了。 若真的不幸國際股巿持續崩跌，台積電回到250左右則不到17倍的本益比，相信會有人很有興趣。

目前FED已將利率降到0%，全球央行紛紛跟進，新一輪的QE也箭在弦上，十年債0.7%大概只剩下避險的Parking功能了，高殖利率股將會再度受到矚目，大家可以試想一下，台積電改成季配息2.5元後，一年配10元，若股價跌到250元左右，殖利率高達4%，光這點就夠吸引人了，而且未來業績還有成長空間，可以看一下巿場分析師對明年EPS的預估，基本上大概都還認為會再成長，當巿場利率在1.5%台積電殖利率3%時，要看成長性；但當巿場利率0%台積電4%時，把台積電當高殖利率股也不過份吧? 您認為呢?

關鍵價來看，258元為當初的突破B點，若有回測視為N點，週間或盤中跌破沒什麼關係，只要當週收在此頸線上就不算轉弱。

小結: 殖利率4％（約當250元）應該是個不錯的參考點，買的比這個低應該都是買到便宜，放半年到一年應會有不錯的回報。但因為全球股市還在崩跌期，布局時要分批往下低接。

＊本文由船長授權轉載，原文刊於PressPlay。

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